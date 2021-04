¡Atención, cinéfilos! Cine renta salas para funciones privadas en Xalapa

"La verdad es que mentiría si digo que no he pensado en cerrar; cuando no tienes certidumbre de cuánto tiempo va a durar esto y se van juntando deudas llega un momento en el que dices ya. Pero es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño, que tardé mucho en levantar, con otras personas involucradas y personas que me animan a aguantar porque piensan que esto va a mejorar", expuso la directora.