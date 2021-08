Atacan polleria con bombas molotov en Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Ver.- La madrugada de este lunes 04 de mayo, sujetos desconocidos que viajaban a bordo de una motocicleta, arrojaron artefactos explosivos a la fachada de un negocio de venta de pollos asados en el Puerto de Coatzacoalcos.

Se trata de la pollería 'El Barba', ubicada en la colonia Teresa Morales al poniente de la ciudad, lo que se convierte en el tercer ataque bajo el mismo modus operandi, registrado en los últimos días.

Pues tal y como se dio a conocer en este medio la madrugada del miércoles pasado, se registraron dos ataques en contra de negocios particulares en esta ciudad portuaria, que terminaron con incendios parciales.

Ante este hecho, el negocio no fue abierto como habitualmente lo hacen sus propietarios y en el lugar se observan los restos del material que explotó y que por suerte no generó un incendio.

El Director de Protección Civil Municipal, David Esponda Cruz, informó que no tuvieron reporte de este incidente, por lo que sus elementos no acudieron a la zona del ataque, donde por suerte no hubo personas lesionadas.

Hasta el momento se desconoce si el propietario de dicho comercio interpuso una denuncia correspondiente, lo cual no ocurrió con los dos casos anteriores.

ygr