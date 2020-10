Asociación busca recolectar fondos para medicamentos oncológicos

ORIZABA, VER.- En el Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) sigue el desabasto de medicamentos oncológicos y de todo tipo, señaló la señora Oso Pirez de Diez, presidenta de la Asociación Orizaba Propone (APOAC), por lo que consideró que es hora que al gobernador convoque a una suma de esfuerzos ante la falta de recursos de la Federación.

"Estamos en un momento en que no hay medicina para nadie ¿eh?, no sólo para los niños con cáncer, absolutamente para nadie. No hay más que pedirle a Dios que la gente que tiene bajo su responsabilidad el sector salud haga su trabajo, porque para eso reciben ellos una remuneración económica, que puedan dormir tranquilos, no lo sé", expresó.