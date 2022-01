Así relajó medidas Cosamaloapan, tercer municipio con más casos covid

Xalapa, Ver. - Con una proporción de 203 casos por cada 100 mil personas, la Secretaría de Salud del Gobierno de Méxicoincluyó a Cosamaloapan de Carpio, Veracruz, en la lista de los 10 municipios con mayor incidencia de la enfermedad del SARS-CoV2.

Con lo anterior esta demarcación, situada en los límites de Veracruz con Oaxaca, es el de mayor incidencia de covid-19 en la entidad, incluso, por encima de las conurbaciones de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba y Poza Rica con una alta cifra de contagios y decesos por día.

Ante la pandemia el ayuntamiento de Cosamaloapan, presidido por Raúl Hermida Salto del Partido Acción Nacional, reaccionó de manera tardía y aplicó medidas dispares para contener los contagios.

Por ejemplo, aunque suspendió la actividad en comercios no esenciales, la municipalidad actuó con tolerancia a la apertura de bares, centros nocturnos y cantinas.

Además, pese a los primeros contagios detectados en el estado de Veracruz en marzo pasado, el Ayuntamiento convocó a reuniones y celebró actos cívicos, sin aplicar medidas de sana distancia.

El alza en SARS-CoV2 golpea además a Cosamaloapan en medio de una emergencia por una alta tasa de atracos en carretera y de violencia en los hogares de acuerdo con la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

COVID EN AUMENTO

El pasado 21 de julio, la Secretaría de Salud del Gobierno de México incluyó a Cosamaloapan entre los diez municipios de México con mayor incidencia de casos de la enfermedad del SARS-CoV2.

Con corte a la Semana Epidemiológica 28 (del 5 al 11 de julio), la proporción de los contagios en la demarcación alcanzó los 203 casos confirmados por cada cien mil personas; es decir, solo abajo de Piedras Negras (Coahuila) con una población de 177 mil 255 personas, y una tasa de 213 contagios por cada 100 mil personas y Ciudad Valles (San Luis Potosí) con 205 casos por cada 100 mil personas, pero con una población de 187 mil 772 habitantes.

En el caso de Cosamaloapan, el cálculo del Gobierno federal consideró una población de 59 mil 870 personas, y 404 casos confirmados al 20 de julio.

Sin embargo, en los últimos cinco días la Secretaría de Salud detectó 68 contagios más en Cosamaloapan, de modo que con corte al 25 de julio el municipio acumula 472 casos confirmados y 21 defunciones.

La Secretaría de Salud confirmó el primer contagio en Cosamaloapan el 8 de abril, correspondiente a una mujer y a partir de entonces, la epidemia registró un incremento lento de entre uno a dos casos por día hasta el 28 de mayo, cuando la SS confirmó ocho contagios en un solo día.

Después del 3 de julio el número de casos confirmados creció a 17 por día y el 11 de julio, Cosamaloapan alcanzó el pico de 34 contagios confirmados en un solo día. A partir de entonces, aunque continúa el número de casos diarios de SARS-CoV2, la proporción es menor a comparación de los primeros días del mes de julio.

REACCION POLÉMICA

Pese la alerta ante los primeros contagios de covid-19 en Veracruz, el Ayuntamiento de Cosamaloapan adoptó medidas "relajadas" y no homogéneas.

Por ejemplo, el 21 de marzo, el alcalde Raúl Hermida Salto, postulado por el PAN convocó a sesión extraordinaria del Comité Municipal de Salud, en un espacio cerrado y sin acatar la sana distancia de metro y medio entre cada asistente.

Las imágenes compartidas en Facebook por la municipalidad evidenciaron a comerciantes en el primer cuadro sin medidas de protección y en interacción con el personal de Comercio, aún y cuando en todo México el Gobierno de Federal implementaba la Jornada Nacional de Sana Distancia, el 23 de marzo de 2020.

Seis días después del inicio de la Sana Distancia, el 29 de marzo, el Cabildo determinó cerrar las puertas del edificio del Ayuntamiento por un periodo de diez días y obligó a las sucursales bancarias del municipio a aplicar medidas de desinfección y sana distancia.

Y aunque centrales de autobuses, comercios y supermercados aplicaron medidas de sana distancia y sanitización, no lo hicieron los propios cosamaloapeños cuyas actividades continuaron sin protección.

El 28 de abril, con los primeros contagios confirmados en la demarcación, el alcalde Raúl Hermida convocó a los comercios no esenciales a suspender labores mas no así en bares y cantinas, donde los propietarios solicitaron prórroga para no cerrar ante la escasez de existencias.

El 22 de junio, con una incidencia diaria de contagios y a escasos días de alcanzar el "pico" de la pandemia, el Cabildo aplicó el retorno a la "nueva normalidad", a pesar de los espacios reducidos en el edificio del Ayuntamiento, además el propio alcalde Raúl Hermida reanudó labores en espacios con poca ventilación y sin sana distancia.

Actualmente, el centro de la cabecera municipal continúa bajo filtros sanitarios en nueve vialidades de la demarcación, además del cierre completo del Palacio Municipal aunque en imágenes compartidas el 15 de julio, comerciantes igual continúan con una relajación de las medidas.

CIUDAD VULNERABLE

En el caso de Cosamaloapan un 15.53 por ciento de la población carece de acceso a servicios de salud (es decir 9 mil 297 personas) y un 56 por ciento de los cosamaloapeños (equivalente a 33 mil personas) carece de seguridad social.

De acuerdo con el Informe "Pobreza y Rezago Social en el estado de Veracruz 2018", Cosamaloapan registra un índice de rezago de menos 0.59, es decir "bajo" y figura en el lugar número 179 de rezago en el estado de Veracruz.

A pesar de los índices de pobreza y de falta de acceso a la sanidad, el Ayuntamiento apenas invirtió 3 millones 707 mil 374.53 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) en obras de salud. Esto equivale a un 10.74 por ciento de las participaciones federales.

Además, con corte al 30 de junio de 2020, acumula 21 denuncias por el delito de robo a transportista, tanto con violencia como sin violencia.

De este modo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta cinco denuncias por robo a transportista en enero; dos en febrero; cinco en marzo y 5 en abril; dos en mayo y dos en junio.

Con lo anterior, Cosamaloapan es segundo lugar en cuanto al delito, solo abajo de Tres Valles, con 24 denuncias por robo a transportista de enero a junio.

En ese sentido, Cosamaloapan y Tres Valles acaparan el alto número de los atracos en carretera debido al cruce de la autopista 145 por su territorio: desde la congregación Santa Cruz (en el límite de Oaxaca con Veracruz), a La Campana en Tierra Blanca que a la vez conecta con La Tinaja, en Cotaxtla, municipio en donde se registran dos denuncias por robo en carretera.

En el tema de violencia intrafamiliar acumula 53 denuncias por dicho delito, tan solo de enero a junio de 2020.

ygr