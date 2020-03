Así denunciaron acoso en Tec de Minatitlán

Minatitlán Ver.- Luego de las constantes denuncias de acoso y violencia sexual, que han realizado estudiantes de la Universidad Veracruzana; este martes, alumnas del Tecnológico de Minatitlán, hicieron lo propio colocando imágenes, donde claramente se observa como docentes les han hecho propuestas a varias alumnas a cambio de calificaciones.

Las denuncias y capturas de pantallas impresas son claras, con nombres y situaciones de diferentes acosadores:

"El maestro Luis Rangel, es un machista que humilla a sus alumnas"; "El ingeniero Monroy, me dijo que me fuera a un motel a Coatza con él, o sino no pasaba la materia", son algunas de las leyendas colocadas en uno de los pasillos de la institución.

Sin embargo, a diferencia de otras instituciones fueron denuncias anónimas y algunas muy precisas pues son impresiones de capturas de platicas sostenidas con los docentes, vía redes sociales.

Las alumnas víctimas de violencia de género, hacen un llamado, en estas papeletas, para que investigue y sancione los abusos denunciados en diferentes carreras y semestres. Aunque no hubo manifestación alguna, por lo que se desconoce quienes fueron las responsables, por temor a represalias como lo señala una de las imágenes.

Y es que son al menos 8 maestros, los señalados como acosadores u hostigadores de las alumnas en este pasillo, que causó asombro entre personal docente, administrativo y el alumnado.

Hasta el momento, los directivos del Tec de Mina, no han dado a conocer alguna postura en torno a este asunto, que se repite en varias instituciones educativas de Veracruz.