Así combaten robos vecinos de fraccionamiento Siglo XXI en Veracruz

Desde las 11:00 de la noche y hasta la 6:00 de la mañana, en la calle Tarahumara del fraccionamiento Siglo XXI no se permite el paso a nadie ajeno al lugar. La decisión fue tomada por vecinos cansados de robos de autopartes en el último mes.

Para cumplir con esta medida, los vecinos de unas 22 casas se organizaron para construir dos portones de rejas metálicas que son cerrados con candados al filo de la media noche y hasta que amanece, dijo Angélica Guzmán, residente del fraccionamiento desde hace 20 años.

El portón fue instalado este 4 de noviembre, en medio de la inconformidad de residentes de los alrededores, que afirman que se viola el libre tránsito ya que no existe permiso de ninguna autoridad para llevar a cabo el cierre de la calle Tarahumara.

"Es una medida necesaria porque fue la única forma que encontramos para cuidarnos, para protegernos, ya solicitamos el permiso al Ayuntamiento y estamos en espera de respuesta, sabemos que habrá vecinos que tendrán que buscar otra calle para pasar, pero por eso mismo lo implementamos en un horario en que es raro que alguien pase por aquí, además de que nuestra calle no es una vía de urgencia y necesaria que conecte a otras colonias", declaró.

Al mismo tiempo, los vecinos establecieron un calendario en el que los integrantes de 10 familias se organizan para vigilar toda la noche y hasta que amanece rotándose en diversos horarios.

Cualquier anomalía que es detectada es avisada a un guardia de seguridad privada que fue contratado para recorrer todo el fraccionamiento, además de dar aviso a las autoridades al 911 en caso de ser necesario.

"Anoche estaban abriendo el carro del vecino, abrí mi ventana para hacer ruido y salieron corriendo por aquí, a los minutos pasaron en una moto los mismos ladrones, el guardia llegó a los 5 minutos, el vecino que es dueño del auto revisó su vehículo y estaba abierto, le quitaron el seguro y la alarma", relató una de las vecinas que tuvo el turno de vigilar la madrugada del 5 de noviembre entre 2:00 y 3:00 de la madrugada.

Solo en la última semana se cometieron cuatro robos similares, relató Angélica Guzmán. En cámaras de vigilancia que vecinos instalaron en la misma calle se detectó la forma en la que operan los ladrones.

Llegan a bordo de un automóvil o motocicletas, permanecen unos minutos para confirmar que no existan testigos, cuando se sienten seguros retiran una llanta con todo el rin del frente y otra de la parte trasera del auto, dejando al vehículo solo con dos llantas, antes de huir. Todo en menos de 10 minutos.

En este mismo periodo, se han cometido dos intentos de robo a casa habitación, vecinos reportaron que en la madrugada los candados de sus casas fueron forzados por personas desconocidas para intentar ingresar.

"Ya hablamos con la policía, tenemos un número directo para pedir ayuda con ellos, pero nos dicen que no pueden hacer nada, que los tienen que sorprender infraganti para detener a los responsables, pero no se puede porque no hay patrullaje.

"Hace dos años los robos se desataron, incluso de día, en aquel entonces nos organizamos y compramos una alarma vecinal, en esta ocasión nos organizamos de nuevo y nos comunicamos por WhatsApp, vigilamos por las madrugadas y ahora instalamos el portón con una cooperación que hicimos con mucho esfuerzo", declaró.

Más de 2 mil robos en el puerto de Veracruz en 2020

En el estado de Veracruz se cometieron 7 mil 255 robos entre enero y septiembre del 2020, de acuerdo con el conteo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Solo en el puerto de Veracruz se cometieron más de una cuarta parte del total de los robos registrados por el organismo federal, al sumar 2 mil 291 carpetas de investigación por este delito entre enero y septiembre.

Los robos de automotor, en los que se incluyen automóviles y motocicletas, sumaron 574, hasta el último conteo del SESNSP. Mientras que las carpetas de investigación por robos a casa habitación en colonias y fraccionamientos del municipio de Veracruz fueron 238.

La cifra se dispara cuando se cuentan las carpetas de investigación por robos a negocios, en este segmento se registraron mil 355 delitos, de los cuales 956 fueron con violencia.

En los indicadores se muestran casos como el de vecinos del fraccionamiento Siglo XXI, quienes decidieron tomar acciones por su propia cuenta para reducir la incidencia de robos a autopartes e intentos de robo a casa habitación.