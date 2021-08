Aseguran a 260 migrantes hospedados en hotel de Veracruz

Veracruz, Ver.- Los hoteles Impala, Mérida, Azteca, Venus y Latino sirven de manera habitual a los pasajeros que abordan autobuses en la Central de la ciudad de Veracruz, pero ante la crisis migratoria que hay en México, por tres días fueron refugio de 260 centroamericanos que llegaron a hospedarse de manera masiva.

“Ya estábamos en el hotel. No esperábamos a nadie, no esperábamos a nadie, sólo veníamos solos. No, solamente nos hospedamos en el hotel para quedarnos, éramos hondureños y salvadoreños”, dijo, mientras hacía fila para subir a un autobús del INM que lo llevará a la estación migratoria de Acayucan.