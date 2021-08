Asegura AMLO que no hay límite de presupuesto para apoyar a Veracruz

XALAPA, VER.- El gobierno del Estado de Veracruz recibirá el apoyo que sea necesario para atender las afectaciones, no se tiene un límite para garantizar alimento, dotar de láminas y apoyar a agricultores, así como reparar las carreteras afectadas por el paso de Grace.

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que una vez que se concluya el censo de afectados, que se realiza casa por casa, empezará a fluir el apoyo a los damnificados. Actualmente se está trabajando para restablecer la energía eléctrica en algunos municipios.

Evitó dar a conocer el techo presupuestal con el que cuenta su gobierno para apoyar a las entidades afectadas por Grace, huracán categoría tres que tocó tierra en Tecolutla, pero -destacó- se dispondrá de lo necesario para atender los daños.

Recordó que hay 24 municipios en los que se está dando una atención prioritaria y se prevé que el martes de la próxima semana (31 de agosto) se sepa cuántos veracruzanos requieren de un apoyo y se les entregará.

No obstante, en estos momentos ya se atendió el abasto de agua y se empezarán a dotar de despensas, "No son paliativos, es lo que se requería (...) el huracán entra el sábado y afecta todo el sistema hidráulico porque no hay energía eléctrica y empieza a escasear el agua; el domingo doy la instrucción para que se entregue agua ese mismo día".

El domingo y lunes, explicó, se logró dotar del vital líquido a la zona norte, además, de que se puso en funcionamiento una potabilizadora que atiende a varios municipios de la región.

"En la parte alta donde hay más pobreza, llovió sobre mojado, de por sí están damnificados por la pobreza y la marginación. En Filomeno Mata, Ilamatlán, por la sierra de Huayacocotla son municipios muy pobres y ya se están llevando despensas".

Explicó que en el caso de Ilamatlán, ubicado en la huasteca baja, estaba incomunicado, sin embargo, se llevó alimento en helicóptero para atender de inmediato la emergencia.

En los 24 municipios prioritarios en donde se calcula que hay 130 mil viviendas precarias, con techos de lámina, cartón o palma, "y todos esos techos de los llevó el viento; entonces estamos hablando de alrededor de un millón 500 mil láminas de zinc, todo eso lo tenemos ya previsto.

"Por eso hablo de que no hay límite para que haya despensas, que se atienda lo de las láminas, eso es indispensable para los techos, en eso estamos".

Respecto a la atención de la red carretera, mencionó que se tendrá que reparar, pero para ello es necesario tener un diagnóstico para conocer el monto de la inversión que se requiere para atender los daños ocasionados por la lluvia de Grace.

"Desde ayer estamos trabajando, tuvimos una reunión. Nosotros estamos ayudando como nunca se había hecho".

Si bien se desapareció el Fonden, fideicomiso que permitía la atención de emergencias climatológicas, hay el recurso suficiente para poder atender los daños y remediar las afectaciones a las familias en Veracruz.

López Obrador confirmó que serán elementos de la Sedena y la Marina los encargados de entregar los apoyos, pues ya no habrá intermediarismo de los alcaldes o representantes populares.