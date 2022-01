Arrollan al comediante "Teco Villalobos", piden apoyo para cirugías

COATZACOALCOS, VER. - Agustín Champala, conocido en el mundo de la comedia como "El Teco Villalobos", acudió al Estado de México para realizar presentaciones y abrir el escenario a la comediante "La india Yuridia" en aquel lugar, sin embargo, al llegar fue víctima de un terrible accidente: un trailer lo atropelló causando severas lesiones en su pierna izquierda.

El Teco, es originario de Coatzacoalcos, dónde ya es reconocido por su trabajo que hace reír a aquellos que acuden a sus presentaciones; ello le valió que la comediante de talla nacional y ampliamente conocida en las redes sociales, lo invitara a formar parte de su cartelera ahora que se reanudaron las presentaciones artísticas.

En redes sociales, informaba a sus seguidores que ya se encontraba en Atizapan, Estado de México, donde fue arrollado por un tráiler; tras el accidente el chófer de la unidad optó por escapar, dejando al comediante con lesiones, por lo que fue trasladado al hospital de Zumpango, dónde los médicos le informaron que de urgencia tendría que someterse a una cirugía.

"Buenas noches familia, para informales que no me pudieron hacer la cirugía, hasta el día miércoles ya que tenia piel muerta y el día sábado me estaré haciendo otro lavado y posteriormente el miércoles la cirugía; quiero agradecer a las personas que me han estado apoyando económicamente, espiritualmente", publicó en sus redes sociales oficiales.

Por el momento, el artista porteño se encuentra acompañado de su esposa y requiere de dos cirugías, para las cuales no cuenta con recursos para los gastos, por lo que apela a la buena voluntad de sus amigos y conocidos.

El año pasado regalo comidas a las familias afectadas por la pandemia del covid-19

En agosto del 2021 y ante la falta de trabajo, decidió dedicarse al comercio de frutas y verduras y luego de comida, lo que le permitió regalar platillos de mojarras a las personas más necesitadas con ayuda de su hermana y esposa.

El comediante que ha pisado diversos escenarios, señalaba que no importaba la inversión ni lo que perdiera, pues lo único que buscaba era apoyar a sus paisanos y amigos porteños.

Por ello, no duda en pedir ayuda de las personas de buen corazón, incluso público un número de cuenta para recibir las donaciones.

"Cualquier aportación se agradecerá al número de cuenta 4169 1608 1254 7413 de BanCoppel a nombre de Roxana Romero León", es su última publicación.