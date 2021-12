Arremete Cuitláhuac: PAN defendió agresores de mujeres y ladrones

XALAPA, VER.- En el marco de su comparecencia ante diputados locales, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez usó la máxima tribuna para referirse a ´ladrones de cuello blanco´ y ´golpeadores de mujeres´, en clara alusión a Tito Delfín y Rogelio Franco, exfuncionarios en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Celebró que desde el Congreso local se respeten las voces de la oposición, sin embargo, respondió a la manifestación de Acción Nacional que recientemente lo tachó de represor, por la detención de Tito Delfín, candidato a la dirigencia estatal.

"Nosotros no defendemos corruptos, si no que actuamos de frente al pueblo para que se haga realidad el combarte frontal a la impunidad. Sí, aquella que alimentaron los gobiernos que me antecedieron para proteger a sus delfines políticos y que resultaron unos verdaderos ladrones de Tierra Blanca", dijo al inicio de su mensaje ante diputados locales.

Al interior del recinto panistas y morenistas se acusaron de represores y corruptos, mutuamente, mientras el gobernador daba su mensaje del tercer año de su administración

Por tercer año consecutivo, el mandatario usó la Tribuna del Poder Legislativo, para recordar y culpar a los exgobernadores Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes de la situación que vive el estado, pero no hizo referencia a logros trascendentes de su administración.

"No fue nuestra elección dirigir esfuerzos mayúsculos para resarcir tanto daño de toda la robadera que padecimos en los cuatro sexenios anteriores y el mal logrado bienio pasado. Como lo dije al principio, hubiésemos querido que esto no fuese necesario, pero quienes nos antecedieron fueron tan corruptos y hoy quedan incluso algunos desmemoriados".

En el pasado, reprochó, no solo callaron, si no que aplaudieron el vertiginoso endeudamiento bancario, "en la ominosa bursatilización ejecutada en el sexenio de Fidel Herrera cuando Javier Duarte era su secretario de finanzas, hubo quien desde una cómoda curul enmudeció ante semejante robo disfrazado al erario".

En el caso de Miguel Ángel Yunes, se quejó por el Fiscal Jorge Winckler, quien -dijo- protegía delincuentes, "¿Qué cara deben tener quienes defendieron a un fiscal que escondió carpetas de investigación, negoció la justicia con delincuentes, protegió a quien siendo secretario de gobierno golpeó a su esposa?

¿Qué deben decirle al pueblo desde esta tribuna donde se llegaron a rasgar las vestiduras en defensa de aquel exfiscal protegiendo a delincuentes y feminicidas encubiertos? ahora, las cosas se han transformado", reprochó a los panistas..

Recordó que desde la máxima tribuna el PAN defendió "a capa y espada" al ex fiscal Jorge "N", prófugo de la justicia, y fueron los representantes de la cuarta transformación principalmente quienes respaldaron a una mujer para ocupar la titularidad de la Fiscalía General.

Por eso para finalizar, dejo una reflexión con una clara pregunta ¿quiénes son los pretendidos misóginos que señalan algunos miembros de la oposición? ¿No fueron algunos de ellos quienes conformaron parte de un gobierno que calló la agresión de una mujer desde un alto cargo durante el Yunismo?"