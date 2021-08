Arbolillo seguiría siendo usado como fosa, reanudarán b

"Dar la bitácora que dejó la administración anterior y, sobre todo, el número de fosas que procesaron y su ubicación. No confiamos (en la búsqueda) porque no hay como la persona que le duele, como una madre, una hermana. No podemos confiar. En Colinas ya había entrado la SEIDO (...) ellos no saben buscar, si no nosotros, a base de la tristeza seguimos".