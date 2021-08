Apatía, extorsión y soledad: el viacrucis de una madre de desaparecido en Veracruz

“Perdí la ilusión, a mí no me dan ganas de arreglar mi casa. Llegó el grado en que ya no me pintaba el cabello, me ponía la misma ropa que lavaba. Hasta que una ocasión salí a la calle y el pantalón se me abrió de tanto lavarlo. Dije que a Iván no le gustaría verme así y retomé mi búsqueda en 2015”, cuenta.