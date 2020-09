Anuncia Salud sanciones a comercios que no tramiten código QR

"Los contagios no están en los comercios formales, no están en los estacionamientos, no están en estos lugares porque no hay clientes. Consideramos que es el comercio informal y las colas en los bancos. Por eso solicitamos ya al ayuntamiento que sean ahí rígidos con las medidas, nosotros no estamos peleados con ellos, entendemos su necesidad, pero si pedimos que nos ayuden con las medidas sanitarias", puntualizó.