Anuncia Cuitláhuac nueva campaña para reducir contagio covid

"No queremos que en los municipios que sólo tienen casos sospechosos o que no tienen ningún caso, rápidamente se contaminen. Es imposible detenerlos los contagios, eso ya lo vimos a nivel mundial, que ese comportamiento de cerrar todas las puertas no funciona, pero sí restringir y apelar a la población consciente de que sí tiene que salir de su casa, no sea del municipio".