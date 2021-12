"Antes muerta que sencilla"; la frase por la que denuncian a Ramos Alor

La diputada local y coordinadora de la fracción del PRI en el Congreso del Estado, Anilú Ingram Vallines, denunció al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, por violencia política de género.

Acompañada por otras legisladoras, la priísta dijo que las funcionarias a cargo del área de procuración de justicia deben de dar resultados, al estar bajo el escrutinio de los ciudadanos.

La denuncia se presenta luego de que el funcionario criticó casos de diputadas y diputados "totalmente Palacio" y de algunas que son "antes muerta que sencilla" durante su comparecencia ante el Congreso.

Este jueves la legisladora acudió ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Esta denuncia no es solamente a nombre de una servidora, es un acto de congruencia como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y a nombre y en voz de muchas mujeres que estoy cierta que, a lo largo de la vida, como en el caso de una servidora, hemos normalizado la violencia".

Ingram Vallines estuvo acompañada por la legisladora de su partido, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre y las diputadas de MC, Maribel Ramírez Topete y Diana Ángeles.

La priísta dijo que espera que se aplicará la Ley, y que su denuncia se tomará con la seriedad que esto implica en cada una de las instancias.

Por su parte, Callejas Roldán pidió a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar la denuncia presentada por violencia política de género en contra del secretario de Salud, llegando a "una sanción".

A su llegada a la sede de la instancia ministerial, ubicada en la avenida Ávila Camacho, en Xalapa, señaló que corresponderá al fiscal o la fiscal a la que turnen la carpeta de investigación realizar las indagatorias.

INICIO DEL CONFLICTO

El conflicto entre Ramor Alor e Ingram Vallines comenzó durante la segunda ronda de preguntas y respuestas de la comparecencia del titular de Salud del pasado 6 de diciembre, cuando el funcionario criticó las preguntas y señalamientos de Ingram Vallines respecto a temas como el desabasto de medicinas.

Al afirmar que ni las mejores farmacias tienen abasto del 100 por ciento en medicamentos, el secretario de Salud opinó que diputados del Congreso desconocen y no dimensionan este tema, pidiéndoles documentarse sobre la materia antes de hacer cuestionamientos.

"Qué confortable es manejar datos y números desde una elegante y confortable oficina y no vivir lo que vivimos nosotros en el terreno de los acontecimientos, cerca de nuestro pueblo y en nuestras unidades médicas", señalando que el Estado tiene un 85 por ciento de abasto de medicamentos.

"Diputada a mí me preocupa que usted no ha dimensionado lo que significa 80 y 85 por ciento, usted los está diciendo, de abasto en nuestros hospitales y Centros. Usted quiere 100 por ciento; quiero decirle primero que a nuestra llegada encontramos un 15 y en ocasiones un vergonzoso 10 por ciento de abastecimiento. Me hubiera gustado que lo trajera a colación, porque hay que hacer la comparación".

El diputado del PAN, Othón Hernández Candanedo, pidió al secretario respetar a sus homólogos y homologas, sobre todo a las legisladoras, calificando de lamentable la forma de responder a Anilú Ingram Vallines.

Ramos Alor replicó que, a su parecer, no le faltó el respeto a la diputada, afirmando que una comparecencia se debaten ideas sin importar el género de los participantes.

Sin embargo, durante los cuestionamientos de Hernández Candanedo y al cierre de la comparecencia, Ramos Alor agregó la frase por la que Ingram Vallines procedió en su contra.

"Nada más quiero concluir diputado que me da enorme gusto de tener y conocer diputados que vienen de abajo, que caminan, que están cerca de su pueblo. Veracruz y el país ya está cansado de conocer la historia de diputadas y diputados que nunca hacen esta práctica democrática y que son totalmente palacios y antes muertas que sencillas porque nunca han estado cerca del pueblo; qué representan esas diputadas, me pregunto yo".