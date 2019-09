Antes de su asesinato, madre fue agredida en redes

Xalapa, Ver.-A menos de una cuadra de su casa un sujeto atacó a navajazos a Elvira del Carmen Millán Sanabria, de 42 años, supuestamente para robarla. Ella acababa de salir de su empleo en la tienda departamental Liverpool, en Tuxpan.

Sin embargo, días antes de morir Elvira había sufrido ataques en redes sociales como "Chisme Tuxpeño" relacionándola con una supuesta relación extramarital.

Incluso comenzaron a surgir hipótesis de que el crimen pudo ser consecuencia de un tema pasional y no un asalto, situación que no ha sido esclarecida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Y es que pese a las denuncias por ciberacoso que se han presentado en la zona por otros casos similares, la Fiscalía ha optado por darles "carpetazo" y minimizarlas.

Mientras tanto los administradores de páginas continúan permitiendo la violencia de género en sus redes sociales, sin importar los casos de otras mujeres que son víctimas de amenazas y mensajes intimidatorios.

Al respecto la presidenta de la asociación civil "Todo por Ti Madre Soltera" y coordinadora de Promujer Tuxpan, Marianela Monroy Flores, señaló que este tipo de agresiones se permitan en redes sin ningún castigo debido a la pasividad de las autoridades.

Lamentó que antes del asesinato de Elvira ella haya sido víctima de ciberacoso como otras mujeres tuxpeñas. No obstante, ahora con la muerte de Elvira surgen todo tipo de especulaciones contra las víctimas que generalmente no son aclaradas.

Monroy Flores detalló que Elvira era una madre soltera que sacó adelante a su hija y que además apoyaba a su madre, de ahí que trabajaba duro todos los días para llevar el sustento a su hogar.

La activista acusó que en Veracruz la violencia está desatada en todas las regiones y en Tuxpan está comprobado que una mujer puede morir solo por caminar de su centro de trabajo a su casa y además puede ser víctima de ciberacoso con total impunidad.

Primer feminicidio de septiembre

Antes de su muerte Elvira del Carmen completó su rutina diaria en la tienda departamental Liverpool del Puerto de Tuxpan.

El domingo por la noche emprendió el regreso a su casa en una ruta habitual: cruzar el río para luego continuar a pie en medio de la soledad de Santiago de la Peña, localidad de Tuxpan.

Una cuadra antes de su casa, según versiones de vecinos, un sujeto abordó a Elvira. El tipo vestía pantalón de mezclilla azul y sudadera negra, algo inusual de portar durante los calores del puerto.

Cuchillo en mano el individuo atacó a Elvira del Carmen. La empleada de Liverpool intentó defenderse, a decir por los cortes en los dedos medio, anular e índice de la derecha mano, sin embargo el atacante le propinó una puñalada en el seno izquierdo.

El sospechoso corrió y se llevó las pertenencias de Elvira del Carmen para dejar rastros de un asalto, incluyendo su bolso.

A las 21:30 la hija de Elvira, Monserrat del Carmen de 21 años, escuchó gritos de auxilio y al salir notó que su madre yacía en la banqueta, malherida. A los pocos minutos falleció.

Al punto acudió la Policía Municipal de Tuxpan, solo para constatar el cuerpo de Elvira cubierto por una sábana blanca y con la cabeza recargada en una almohada.

La empleada todavía portaba su uniforme de trabajo, con la blusa desgarrada, aunque sin zapatos, una señal de los intentos de la mujer por luchar por su vida o por lo menos, correr a salvo.

En el punto, Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo de Elvira, en tanto la fiscal Betsy Lucero Aguirre de la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) abrió la carpeta de investigación 456/2019.

El hecho a simple vista es un robo con violencia en el cual la víctima ofreció resistencia, sin embargo redes sociales advierten del acoso cibernético en contra de Elvira del Carmen.

"Días antes había sido blanco de violencia verbal en un grupos de redes sociales en Tuxpan", alerta un post publicado en el perfil Código Rojo Tuxpan.

De hecho, en sus publicaciones en la red social Facebook Elvira expresaba ciertas actitudes de pesar.

"Cuanto todos piensan que eres feliz, pero estás destruido por dentro" y "No hace falta vengarse, la gente mala se destruye sola", publicó el 22 de junio. "Una mujer fuerte no busca venganza", escribió el 16 de ese mes.

Fiscalía da carpetazo a acoso en redes

La presidenta de la asociación civil "Todo por Ti Madre Soltera" Marianela Monroy Flores señaló que en las páginas de chismes en Facebook se genera violencia de género sin ninguna consecuencia.

No obstante, pidió que esto no derive en más omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado y que el asesinato de Elvira no quede impune como la mayoría de los feminicidios en Veracruz.

Como amiga de Elvira, quien formó parte de la organización que creó desde hace algunos años, Marianela pidió que no haya carpetazo y que se sepa la verdad de los hechos.

"Estuve en el velorio de Elvira y muchas mujeres comentaron que han recibido ataques en redes. Lo más graves es que las personas han ido a la Fiscalía, han denunciado pero dan carpetazo. Habrá que esperar que maten a alguien más para que nos hagan caso", cuestionó.

Marianela aseveró que hay varias denuncias de ciberacoso en Tuxpan, pero la Fiscalía pone trabas y excusas para no proceder.

Refirió el caso de una joven que también fue difamada en redes sociales de chismes y cuando se propuso denunciar la Fiscalía le pidió mil pesos para asignarle a un abogado.

"Ella no llevaba ese dinero y le dieron carpetazo a su caso, aunque le están llegando amenazas y mensajes violetos", sostuvo Monroy Flores.

La activista reclama a las autoridades que no se permitan estas situaciones y que haya justicia para los agraviados.

"En el caso de Elvira son muchas versiones, se escucharon gritos y que ella gritaba que le robaban pero las autoridades tienen que hacer su trabajo. Los vecinos creen que fue un asalto, pero son las autoridades las que tienen que dar la respuesta de lo que pasó y que esto no quede impune", pidió la presidenta de la asociación civil "Todo por Ti Madre Soltera".