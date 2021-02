Antes de ser asesinada, Carla Enríquez buscaba candidatura por Morena

MINATITLÁN, VER. - Frente a la funeraria Cristo Rey de Minatitlán, donde velan a Gladys Merlín y su Hija Carla Enríquez, familiares admitieron que Carla fue invitada para contender por Morena a la diputación local por el distrito de Cosoleacaque.

"Yo creo que muy probablemente si hubiera participado por Morena", dijo Emigdio Enríquez Merlín hijo y hermano de las víctimas.

Enríquez Merlín narró a los medios de comunicación el último día de convivencia con su mamá y su hermana. Detalló que comieron juntos como familia y se despidieron tarde. "Me retiré a mi casa y por la madrugada fue que me avisaron; cuando llegué era demasiado tarde, ya ellas no estaban"

Al interior de la sala velatoria, se pudieron observar dos ataúdes de metal color gris y cientos de arreglos en color blanco. El sitio es custodiado por más de una decena de elementos policiacos.

El joven también confirmó que días antes su madre fue víctima de un robo en Minatitlán, donde perdieron varios miles de pesos. Aunque descartó que pudiera ser la causa de su asesinato.

"Hay dos líneas de investigación es lo que nos dice la autoridad y es todo lo que sé", señaló y no dudó en pedir justicia a las autoridades correspondientes.

Este martes 16 de febrero los restos de Gladys Merlín y su hija Carla Enríquez, fueron velados en la Funeraria Cristo Rey, para posteriormente ser trasladadas a su última morada el Panteón Municipal de su amado Cosoleacaque.

"Les damos el tiempo que sea necesario a las autoridades, pero esperamos que den con los responsables", finalizó