Antes de ser asesinada, alcaldesa de Jamapa pidió seguridad

JAMAPA, VER.- Días antes de ser asesinada y su cuerpo abandonado en un paraje de la localidad de Ixcoalco en el municipio de Medellín, la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín manifestó temer por su vida y la de sus hijos, además pidió seguridad al Gobierno del Estado.

La edil afirmó que intentó sostener una reunión con el secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, a quien manifestó su temor a sufrir un ataque armado, de acuerdo con dos audios difundidos por Grupo Reforma.

La alcaldesa perredista señaló que recibió un mal trato del funcionario estatal, quien no escuchó sus peticiones y la amenazó con asumir las funciones de seguridad pública en Jamapa, con la desincorporación de la Policía Municipal.

"Ni me saludó y dijo: si tu esposo no se entrega, no le voy a regresar las armas a tu Policía, te vamos a quitar a la Policía, porque si tú no sabes cómo está tu Policía, la que estás mal eres tú, por eso te mataron a tu comandante, porque tu Policía está mal", dice parte de la grabación.

Según el testimonio de Florisel Ríos Delfín el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Cisneros, le pidió que se entregara su esposo y extitular del DIF Municipal, Fernando Hernández Terán, quien suma siete días prófugo, acusado de presuntos actos de corrupción.

En otra grabación, la presidenta municipal de Jamapa, asesinada luego de ser privada de la libertad este miércoles 11 de noviembre, afirma que teme por su vida y la de sus hijos.

Ríos Delfín afirmó que no contaba con seguridad personal ya que no contaba con presupuesto para cubrir dicho gasto, mientras que la Policía Municipal no tenía armamento para cumplir tal función.

"Ando sola, no tengo presupuesto para pagarle a alguien que me resguarde (...), Temo por mi familia, no tanto por mí; el ver a mi familia separada, que mi esposo esté en otro lugar, que no esté conmigo, que mis hijos los tengo que tener resguardados, no tengo respaldo de la Policía Municipal, el que puse como comandante me dice: jefa de qué manera la acompaño, la respaldo, si no tenemos un arma".

El asesinato de Florisel Ríos Delfín ocurrió exactamente una semana después de que la Tesorera del Ayuntamiento y el Director de Obras Públicas fueran detenidos por la Fiscalía Regional de Veracruz y presentados ante un juez por presuntos actos de corrupción.

Otra orden de aprehensión se concedió en contra del exdirector del DIF Municipal y esposo de la alcaldesa de Jamapa, Fernando Hernández Terán, quien suma siete días prófugo de la justicia.

De acuerdo con funcionarios municipales, la mañana de este miércoles 11 de noviembre se reportó la privación de la libertad por un comando armado, de la presidenta municipal cuando viajaba en la carretera Medellín-Jamapa, en el tramo de El Rincón. Una hora después su cuerpo fue abandonado en la zona.