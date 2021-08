Ante alertas de género, cae Segob en omisión y dilación

El Gobierno de Veracruz incurrió en la negativa de proporcionar información ni acompañamiento al grupo de trabajo interinstitucional de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a modo de recopilar las evidencias para emitir una tercera Alerta de Violencia de Género en la entidad; en este caso, por las desapariciones de mujeres.

La denuncia provino directamente de la titular de la Conavim, Candelaria Ochoa Ávalos, y a la vez, ante los medios expresó su preocupación por la omisión del Gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de Gobernación, para proveer seguridad al equipo de especialistas provenientes de Ciudad de México.

Lo anterior, luego de que dicho colegiado viajó a Veracruz para recabar evidencias encaminadas a implementar un mecanismo de violencia de género por desapariciones de mujeres, con un número de 134 casos reportados al cierre del primer semestre de 2019.

En Xalapa, donde dictó la conferencia “Violencia y discriminación contra las mujeres, como obstáculos que impiden el desarrollo pleno de la democracia: avances y desafíos”, Candelaria Ochoa explicó que el viernes 15 de noviembre, el equipo de la Comisión retornó a Ciudad de México dada la imposibilidad de realizar su labor al no proporcionar el gobierno local las condiciones de seguridad.

“Es parte del trabajo que se hizo en la semana, me quedé muy preocupada el viernes que llegó el equipo de Conavim porque no tuvieron todas las condiciones para hacer el trabajo. No se dio a acompañamiento institucional, cuando Inmujeres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a un estado les pedimos seguridad y luego todas las facilidades para la investigación y estoy preocupada por eso”

Por lo anterior, la titular envió un oficio al Secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en donde solicita condiciones de seguridad para los equipos de trabajo.

“Estoy preocupada porque no tuvimos todas las condiciones de seguridad para las académicas y el grupo de Inmujeres y de Conavim y no fueron acompañadas por las personas que deben acompañar al grupo para hacer la investigación”

Sin embargo, recalcó que con o sin información del Gobierno, el equipo de trabajo emitirá una resolución acerca de una tercera alerta de género para la entidad.

“Aunque me entreguen o no la información, la alerta se declara con base en las condiciones de vida de las mujeres. Vemos muy mal esto y por eso lo hicimos del conocimiento del Gobierno que no hubo condiciones”

Candelaria Ochoa además solicitó al Congreso local a atender las recomendaciones de la alerta de género, dada la dilación en el Poder Legislativo para debatir y en su caso, aprobar o rechazar una iniciativa de ley para reformar el código penal y ampliar las causales de la interrupción legal del embarazo.

Además, exhortó al Poder Ejecutivo a designar a la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres, actualmente en manos de una encargada de despacho, dado que de lo contrario “no nos hacemos responsables de las acciones que tomamos”.

ESFUMADAS

Las obstrucciones de la SG a la investigación de la Conavim ocurren en una entidad con dos alertas de género vigentes; una por violencia feminicida, que acumula 140 feminicidios en 10 meses de gobierno morenista; y otra por agravios comparados, al contar con una legislación adversa a los derechos de las mujeres.

La tercera alerta procede por las desapariciones de mujeres en la entidad, dado que observatorios ciudadanos reportan una alta incidencia de dicho fenómeno.

A pesar de establecer una Dirección de Derechos Humanos y Cultura de Paz en la Secretaría de Gobierno; y de anunciar una Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves en Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez es objeto de críticas por no contener el fenómeno de desapariciones de personas.

Las acusaciones se centran en la directora del Programa de Derechos Humanos y Cultura de Paz del Gobierno local, Mayra Ledezma Arronte, funcionaria señalada por los integrantes del grupo de trabajo interinstitucional de la Conavim de no proporcionar la información requerida.

Los reproches contra Ledezma Arronte, académica de la Universidad Veracruzana, igual provienen de los colectivos de personas desaparecidas.

Una de las primeras objeciones al trabajo de Mayra Ledezma provino de Sara González Rodríguez, madre de Ivanhoe Mass González, desaparecido desde el 14 de marzo de 2010; a quien acusó de lucrar con el dolor de los familiares de desaparecidos para obtener un cargo público. En una protesta efectuada el 14 de marzo de 2019 en Plaza Lerdo, Sara González además reprochó a Ledezma Arronte el hecho de excluir a integrantes de los colectivos de búsqueda.

En respuesta a las críticas de la titular de la Conavim, este miércoles 20 de noviembre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo respetar estas, pero que no comparte la perspectiva de Candelaria Ochoa Ávalos.

“No, respeto su opinión y ya le mandé un mensaje de que vamos a abrir pronto lo que ella nos observó” resaltó.

Además, refirió la apertura del Centro de Justicia Integral para las Mujeres en Xalapa, siendo una de las recomendaciones de la Conavim, no obstante el equipo de Eric Cisneros quedó exhibido.

ygr