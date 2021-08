Ángel teme contagiarse por clases presenciales en Tecnológico de Xalapa

Los alumnos del Tecnológico de Xalapa no han obtenido alguna respuesta de las autoridades escolares. (Foto: Redes)

XALAPA, VER.- Ángel es estudiante de noveno semestre de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), la pandemia de covid-19 le permitió regresar a su comunidad de origen en el municipio de Playa Vicente, para avanzar sus estudios a distancia, pero al mismo tiempo postularse en una empresa en Querétaro para realizar su estancia profesional.

Sin embargo, a punto de concluir su formación profesional y con solo una materia por cursar, ve contraproducente el regreso a las aulas porque frena sus intenciones de realizar sus prácticas profesionales en una empresa fuera de la ciudad y con el riesgo de contagiarse en el traslado diario a las aulas.

El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa dio a conocer el 17 de agosto, por medio de sus redes sociales, el retorno a las aulas para el lunes 30 del mes y así cursar el semestre agosto 2021-febrero 2022 de manera presencial.

El anuncio de la institución se hizo después de que el gobernador Cuitláhuac García aseguró que el próximo ciclo escolar iniciaría de manera presencial, como declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia mañanera.

Ángel, quien tiene 22 años, no está de acuerdo con la instrucción de autoridades sobre el llamado para su regreso a las aulas, pues dice que, aunque se tome las medidas adecuadas impuestas por la institución para permanecer en el lugar, fuera de la escuela es más probable que se contagien.

"Aunque pongan todas las medidas necesarias, fuera de la escuela nosotros como alumnos tenemos más probabilidad de contagiarnos, si nos contagiamos en alguna reunión y vamos a la escuela vamos a contagiar a todos los que estén en la escuela".

Además del riesgo de contagio que significaría el regreso a las aulas, Ángel afirmó que esto frenaría la intención de realizar su residencia profesional en una empresa fuera de la ciudad de Xalapa, como lo había planeado.

En su caso, planeaba realizar la residencia en Querétaro, en una empresa que le daba oportunidad de cursar esta materia en los siguientes seis meses como uno de sus practicantes.

"A mí no me conviene irme a Xalapa sólo por una materia, entonces quería contactarme con mi maestro pues para entregarle todo en línea, pero hasta ahorita todavía ningún maestro da su opinión respecto al regreso a clases, sólo la institución, es algo que me preocupa".

Ángel sólo espera tener la oportunidad de que su maestro sea flexible y le deje entregar sus trabajos por medio del internet, pues no cree conveniente regresar a la capital por una materia y dejar la oportunidad de estar en un lugar que se le permita desenvolverse en el ámbito profesional.

MEDIDAS ANTE EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES

El tecnológico anunció a sus alumnos por medio de su plataforma interna que el regreso a clases sería de manera escalonada, es decir, dos o tres veces a la semana.

De acuerdo con el protocolo para el regreso a las actividades presenciales en los campus y área central del Tecnológico Nacional de México, se promoverá:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos al ingreso a las instalaciones, periódicamente durante el día y después de tocar áreas de uso común, sonarse, toser o estornudar, ir al baño y tocar dinero, así como antes de comer o preparar alimentos, o bien, el uso de gel antibacterial a base de alcohol al 70% de concentración.

Se mantendrá la sana distancia entre las personas (al menos a 1.5 metros). No se saludará de beso, mano o abrazo y se evitará el hacinamiento en espacios.

Será obligatorio el uso de cubrebocas y, en su caso, de careta, para el ingreso y permanencia en las instalaciones.

Se evitará el uso compartido de útiles de oficina y escolares, equipo de trabajo y objetos personales, así como el uso de joyería y corbatas.

Se preverá la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, papel higiénico, gel antibacterial y toallas desechables para el secado de manos.

-Se favorecerá la ventilación natural en espacios comunes o de mayor concentración o afluencia de personal, con al menos 10 minutos previo al inicio de las actividades y durante la limpieza de las instalaciones. Si es el caso, el aire acondicionado deberá utilizarse con acceso al aire externo a las instalaciones.

Se instalará en la entrada al campus o al área central un módulo como filtro de ingreso para detectar inmediatamente cualquier caso sospechoso relacionado con COVID-19.

El acceso a los laboratorios y talleres se hará controlando el número de estudiantes que puedan ingresar, cuidando la sana distancia.

El personal académico deberá terminar su clase 10 minutos antes para permitir realizar la limpieza de los equipos de los laboratorios o talleres.

ALUMNOS DEL ITSX SE INCONFORMAN POR REGRESO A LAS AULAS

El sábado 21 de agosto, se dio a conocer una carta donde alumnos del ITSX mostraban su inconformidad ante el regreso a clases aun de manera híbrida, por lo que de forma detallada explicaron los motivos por los cuales no se les hacía conveniente este retorno.

"Sería poco responsable por parte de las autoridades escolares el regreso a clases, ya que en las últimas semanas por informes del propio gobierno, nuestro estado se encuentra en semáforo rojo y con índice de altos contagios." expresaron.

Así mismo expusieron que el regreso a las aulas conlleva mayor exposición de contraer covid, ya que la mayoría de los alumnos se tienen que trasladar por medios de transportes públicos, vehículos que son un foco de infección pues no todos respetan las normas adecuadas de traslados.

Otro de los puntos en los que hicieron énfasis, es que muchos matriculados son foráneos, algunos durante pandemia dejaron de rentar departamentos o casas, y la economía en el país no ha sido favorable en estos 17 meses cuando se declaró la emergencia del SARS-COV2, por lo que muchas familias tendrían que adquirir gastos como renta mensual, comidas, pagos de luz, internet, transporte entre otros.

Asimismo, y aunque han estado en construcción de más cubículos dentro del plantel, la comunidad estudiantil no considera que la institución cuente con la capacidad de garantizar un regreso a clases presencial de manera segura.

Según con el último reporte del semáforo epidemiológico, a partir del 23 de agosto al 05 de septiembre 169 municipios están en color rojo o de máxima alerta, 42 en naranja, que implica riesgo alto, y solo un municipio está en amarillo, es decir en riesgo medio.

Hasta el momento, los alumnos del Tecnológico de Xalapa no han obtenido alguna respuesta de las autoridades escolares del plantel.









am