¿Andas por Xalapa? Estas son las 10 taquerías que debes visitar

XALAPA, VER.- Con cilantro, cebolla y salsa se sirven los tacos en todos los rincones de México. Ya sea en la mañana, en la noche o de madrugada. No por nada el taco inspiró la serie documental "Las crónicas del taco" y tiene su propia fecha para celebrarlo: el 31 de marzo.

En La Silla Rota Veracruz no queremos pasar por alto esta fecha, así que, para celebrarlo cómo se debe, te presentamos 10 taquerías ubicadas en Xalapa que no puedes perderte.

Tacos Paty

Con casi 25 años de experiencia, Tacos Paty ofrece variedad de sabores en un horario de 9 a 5 y media de la tarde, de lunes a domingo. Sus comensales, encuentran en el local ubicado en la calle Poeta Ángel Nuñez Beltrán una buena opción para "los días de cruda" y degustar la especialidad de la casa, el taco de surtida que tiene una combinación de maciza, cueritos y hasta longaniza. Cada taquito cuesta 13 pesos.

Tacos San José

Como parte de una tradición familiar que comenzó el bisabuelo de la familia, los tacos de San José no podían faltar. Desde hace 40 años atienden a sus clientes en la calle Justo Sierra con Arteaga de la colonia Centro, a un costado del cuartel San José. En este negocio ofrecen una amplia variedad de carnes, siendo el de tripa el taco más solicitado. Con solo 23 pesos podrás comer una orden de 5 tacos.

Tacos Meridiano

Ubicados en la calle Sayago, casi con esquina de la avenida Ávila Camacho, los Tacos Meridiano y sus 20 años de tradición son otra opción para muchos. Cuentan con el solicitado taco de tripa y ofrecen en 25 pesos la orden de 5 tacos, ya sean de bistec, suadero, cabeza de res, cabeza de cerdo, cueritos o pastor. Su horario de atención de lunes a sábado es de seis de la tarde a dos de la mañana. Los domingos de seis de la tarde a una de la madrugada. Ideales saliendo del antro, aseguran.

Tacos de Acueducto

Con 26 años de respaldo, los tacos de Acueducto tienen a la venta 5 tacos por 25 pesos, siendo los de tripa y de pastor los más solicitados por los clientes que los visitan en un horario de 6 de la tarde a 1 de la mañana de lunes a domingo. Se ubican sobre la avenida Ruiz Cortines, donde pueden preguntar por promociones en fechas especiales como el 10 de mayo o el 14 de febrero.

Tacos Don Chema

Con diversos complementos como pepinos, pico de gallo o frijolitos en Tacos Chema se ofrecen tacos al estilo mexicano y de la plancha. Los primeros son de cabeza, tripa, suadero o lengua, mientras que los de la plancha son de bistec, enchilada, longaniza, chuleta, campechanos, cecina, pollo y arrachera. Los precios van desde los 13 hasta los 38 pesos por taco y los podrás encontrar todos los días, de domingo a domingo, en la calle Primo Verdad de la colonia Centro en un horario de 7 de la mañana a 12 de la noche. Allí también puedes acompañar tus tacos con licuados y la popular agua de horchata.

Tacos Marcos

Desde 1982, Francisco Marcos Rojas, mejor conocido como "don Marquitos" atiende con una sonrisa junto a su esposa y sus hijos en su puesto familiar, una camioneta azul ubicada en 20 de noviembre esquina con Clavijero. Su horario de atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a sábado. Los famosos tacos Marcos tienen más de 25 opciones de guisado a elegir.

Taquería Mora

Si de tacos árabes se trata, Taquería Mora los ofrece, son su especialidad desde hace 10 años. Además, cuentan con tortas cubanas y parrilladas que no solo se venden en el local ubicado en calle Constituyentes, sino que son repartidas a través de aplicaciones móviles. "El Fortachón", "¿Qué me notas?" y "¿Qué me ves?" son algunos de los nombres de sus especialidades.

Tacos El Dique

En calle Mártires de Xalapa, muy cerca de Los Lagos, se encuentra el carrito de los tacos El Dique, donde de 6 y media de la tarde a 1 y media de la mañana, ofrecen órdenes de 5 tacos por solo 14 pesos. Con 26 años de tradición, es una opción recurrente de estudiantes.

Taquería Alex

Cerca de Plaza Crystal, en la calle Xalapa-Alto Lucero se ubica la taquería Alex. En este local se ofrecen tacos al pastor, que son la especialidad. Su sabor lo han perfeccionado a lo largo de ocho años y desde hace tres reciben comensales en el actual local donde se aprecian dos trompos de carne.

Taquería Verona

Estos tacos se encuentran ubicados cerca del hotel Verona, en la calle Luis Hidalgo Monroy de la avenida Lázaro Cárdenas. Uno de sus atractivos son sus trompos gigantes de carne al pastor. El sabor de sus tacos son una sugerencia constante entre xalapeños.

¿Listo, lista para disfrutar el día del taco? ¿Cuál taquería agregarías?

mb