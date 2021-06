Ana Muro: el avance de las mujeres no puede ser con divisiones

Su frase: "el avance de las mujeres no puede ser con divisiones", refleja su ideología.

Con más de 26 años en la lucha contra el patriarcado y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, Ana Irene Muro Lagunes está convencida de que para hacer un cambio en la sociedad deben de trabajar unidas.

Su frase: "el avance de las mujeres no puede ser con divisiones", refleja su ideología.

A lo largo de su formación como feminista, la doctora, sexóloga e integrante del Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Boca del Río, fue una de las precursoras de este colectivo fundado en el 2000 en la zona conurbada.

Ese mismo año, fue promotora de la primera Marcha Mundial por los Derechos de las Mujeres a la que se unieron, desde el puerto de Veracruz, feministas jarochas.

Pero su camino por el feminismo inició desde 1994, cuando ingresó a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRD), años antes se encontraba en la lucha por la defensa de la seguridad social y la salud del Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS).

Fue la segunda mujer en entrar a las filas del partido político en la ciudad, después de Blanca Aquino, la actual directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Veracruz, quienes tuvieron que luchar contra la misoginia de los entonces integrantes.

Para 1998, cuando ya había mayor participación de las mujeres en distintos partidos políticos, hicieron el primer foro por sus derechos humanos.

Después siguió otro día histórico para las mujeres veracruzanas en el 2000, donde cientos de ellas salieron a marchar.

"Convocamos ese año 2000 a todas las mujeres de Veracruz, que impulsaran a las mujeres y fue la verdad satisfactoria, extraordinaria la respuesta, nos llegó el grupo de mujeres Licenciadas en Comunicación que tenían una asociación, que por cierto algunas siguen con nosotros", recordó.

Mujeres de todos los sectores sociales, de distintos partidos políticos, grupos como las Zapatistas y empresariales se unieron con un solo objetivo, darse a notar, exigir y al mismo tiempo enseñar a otras sus derechos.

"Fuimos claras desde un principio: el Movimiento de Mujeres no tiene partido, el Movimiento de Mujeres es mundial y queremos que todas estemos trabajando, que nos pongamos de acuerdo por las mujeres en lo que coincidamos".

MUJERES AVANZAN EN PUESTOS POLÍTICOS, PERO EN LA SOCIEDAD SIGUEN LOS ATRASOS

La lucha para la igualdad de los derechos no ha sido fácil, admite Ana Irene Muro Lagunes, pese a que hubo un avance en temas políticos con la inclusión de mujeres en cargos públicos, así como en algunos ámbitos de trabajo, todavía existen ciertos estigmas que las dejan en desventajas, aún más en la sociedad.

"A nivel de la sociedad es la tarea que veo más difícil, más atrasada, porque tenemos que lograr que se eduque para la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y para el respeto de los dos sexos y eso requiere una educación formal desde las escuelas", agregó.

La educación sexual es uno de los puntos claves que no solo las mujeres necesitan, sino todos, desde edades tempranas, esto para que puedan exigir sus derechos y tengan herramientas para vivir de una manera más saludable, libre de violencia.

-¿Cómo ve los movimientos que han surgido de las nuevas feministas?

-Las jóvenes de ahora, no digo que todas, las he sentido como rechazando que lleguen otras mujeres y yo pues las he respetado y sus razones tendrán, cuando nos invitan, que algunas veces, algunos grupos sí lo han hecho, hemos acudido. A lo mejor ellas van a construir su propia forma de feminismo.

-¿Qué le recomendaría a estas nuevas feministas?

-Que estudien mucho, que lean mucho y que no se dejen manipular, hay muchos intereses de mucha gente que se mete a los movimientos a manipular y dividir.

Tienen que ser muy cautas y sobre todo protegerse, no se dejen llevar a cosas extremas, lo más importante es su seguridad y de las compañeras y tener objetivos claros y realistas, qué podemos y qué no podemos hacer.

Ana Irene Muro opina que entre los nuevos grupos es necesario trabajar el enojo para que no se desvíen de los verdaderos objetivos.

-¿Cómo ve el feminismo en un futuro aquí en Veracruz?

-Yo creo que vamos avanzando y vamos evolucionando, al menos las mujeres que estamos aquí en el grupo de Movimiento Amplio, las que todavía nos conservamos y somos unas cuantas, estamos queriendo hacer cosas, pero ya más allá, aunque el activismo en las calles es muy necesario, pero ya nosotros estamos grandes algunas no podemos con todas esas acciones por nuestra salud y tenemos mucho conocimientos que hemos adquirido y emplearlo a que evolucione a algo más avanzado este feminismo que es conseguir concretamente logros.

Tenemos que aprender a unirnos en base a necesidades comunes y a exigir (...) las mujeres siempre hemos sido muy importantes para el avance de las sociedades, donde no avanzan las mujeres no avanza la sociedad.





am