Amplían área covid en Hospital de Orizaba por aumento de contagios

Ante el incremento de casos covid, en el Hospital General Regional de Orizaba No.1 del IMSS se habilitó el sexto piso para atender pacientes contagiados por el virus SARS CoV-2

El jefe de Prestaciones Médicas, doctor Luis Arturo García Vázquez, indicó que este hospital en Orizaba y la clínica No.8 del IMSS de Córdoba son híbridos y únicamente están atendiendo las especialidades de: Oncología, Ginecología, Cardiología, Cirugía, Cuidados Intensivos y Urgencias.

El Hospital General Regional de Orizaba No.1 del IMSS atiende en promedio 56 pacientes con complicaciones por Coronavirus.

Aclaró que por ahora no tienen hospitales covid-19 dedicados totalmente a la atención de contagiados.

"Nosotros no tenemos hospitales COVID-19 como tal, pero contamos con cinco unidades de Segundo Nivel en las que estamos atendiendo tanto pacientes derivados por SARS-CoV-2, como pacientes con otros padecimientos", afirmó el especialista.

El médico detalló que las unidades médicas antes mencionadas solo fueron adaptadas con un espacio como área covid-19, pero no es todo el hospital.

Además de los dos hospitales antes mencionados, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 35 de Cosamaloapan, HGZ No. 32 de Minatitlán, así como HGZ No. 36 de Coatzacoalcos, también son híbridos.

García Vázquez hizo un llamado a la población para que no baje la guardia y continúe los protocolos en esta pandemia, al recordar que aún con la vacuna el peligro de contagio continúa latente.