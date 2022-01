Amparan a propietario de departamento en Torre Centro para quitar clausura

Un juez federal ordenó a la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) y la Secretaría de Protección Civil retirar los sellos de clausura en los accesos y las áreas comunes de la Torre Centro, ubicada en la avenida Xicoténcatl del fraccionamiento Faros, en la ciudad de Veracruz.

Este edificio se puso en la mira de autoridades estatales luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó su construcción por supuestamente afectar la imagen arquitectónica del malecón de Veracruz, durante una de sus conferencias mañaneras.

El 12 de noviembre, a través de un procedimiento abierto en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo se instruyó a la PMA y la SPC aplicar sellos de clausura para detener los trabajos de construcción del inmueble, por supuestamente causar afectaciones en una vivienda aledaña.

Sin embargo, fue promovido el recurso de amparo 1277/2021 ante el juzgado cuarto con sede en la ciudad de Boca del Río por el propietario de uno de los departamentos que habría sido adquirido a los inversionistas de la obra en preventa, ya que la clausura del edificio impedía el ingreso a su propiedad.

El juzgado cuarto de distrito determinó conceder la suspensión provisional como medida cautelar en tanto se resuelve el procedimiento en contra de la construcción de la torre, en la que se ordenó levantar la clausura en las áreas comunes y se permita el acceso libre al departamento 9B.

Con la suspensión provisional se ordenó retirar los sellos de clausura ubicados en todos los accesos, el paso de servidumbre, la alberca, la escalera, el elevador, el sótano y el estacionamiento.

No obstante, el juez aclaró que el retiro de los sellos de clausura en estas áreas mencionadas no permitirá que los trabajos de construcción dentro del edificio continúen, en tanto no se defina una sentencia sobre el procedimiento abierto por los presuntos daños causados por la obra a vecinos.