AMLO viene a Veracruz a buscar lugar para construcción de gasoducto

"Si se introduce el gas natural en viviendas, lo más que se pueda, no sólo podemos distribuir así los excedentes de gas natural que se tienen, que se están pagando y no se usan, no sólo es eso, es enderezar un entuerto, una herencia de tantas que recibimos por la corrupción, sino que también se va a beneficiar la gente porque resulta más barato el utilizar ese gas".