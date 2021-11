AMLO pide convencer y no obligar a burócratas de Veracruz a vacunarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno de Veracruz no debe obligar a los burócratas a vacunarse para así volver a sus labores.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el mandatario hizo referencia al decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado que señala que, a partir del 16 de noviembre, todos los trabajadores al servicio del estado deberían regresar de manera presencial, siempre y cuando tuvieran ya un esquema completo de vacunación.

Al respecto, sostuvo que la filosofía de su gobierno es "nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho" y ello mismo debe replicarse en Veracruz.

"Hay que convencer, persuadir, no imponer nada. Yo estoy seguro que si se emitió ese reglamento, no es así de carácter obligatorio. Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo conciencia de la importancia de vacunarnos", dijo.

López Obrador recordó que hay algunos países europeos que tienen una visión distinta de México y donde se quiere hacer obligatoria la vacuna para todos los sectores de la población; sin embargo, afirmó que no se hará obligatoria en el país.

Aseguró que México posee una de las tasas más altas de vacunación en el mundo, con un 85 por ciento y se rebasará incluso el 90 por ciento de la población susceptible de ser inoculada.

"Porque tenemos un plan para seguir convenciendo a rezagados que son de dos o de tres tipos. Hay quienes no quieren vacunarse y hay que respetarlos, pero hay quienes no se han vacunado porque no hemos llegado a sus pueblos y ellos no pueden salir a donde están los centros de vacunación.

"Hemos llegado a miles, pero son alrededor de 200 mil pequeñas comunidades en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz. Todavía tenemos que seguir ampliando la vacunación, llegar a todos, tenemos ese propósito", dijo.

El acuerdo señalado esta mañana fue firmado por la Contralora General, Mercedes Santoyo Domínguez y el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, vigente para todos aquellos trabajadores de dependencias de la Administración Pública Estatal.