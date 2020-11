AMLO ofrece reabrir caso de asesinato de Regina Martínez

El caso del asesinato de la periodista Regina Martínez será reabierto, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera de este jueves 19 de noviembre.

El presidente López Obrador indicó que se analizará el procedimiento legal para reabrir el caso, con la finalidad de castigar a los responsables de su asesinato el 28 de abril de 2012 en la ciudad de Xalapa.

"Estoy de acuerdo que se busque el procedimiento para reabrir el caso, es un compromiso, conocí a Regina, me acompañó por el éxodo por la democracia, cubrió todo nuestro andar, toda nuestra trayectoria en Veracruz, la conocí muy bien, una periodista incorruptible, profesional".

El único detenido por el asesinato de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, fue Jorge Antonio Hernández, "El Silva"; sin embargo, su detención nunca concedió una versión clara sobre el móvil del caso y, por el contrario, el presunto homicida recibió el beneficio de un Tribunal en el 2013 al comprobar que su detención no se llevó a cabo bajo el debido proceso.

Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer que el caso de la periodista Regina Martínez se había dado por concluido.

"Entonces vemos la forma legal en caso de que esté archivado, yo no sabía que se había cerrado", concluyó.

Todos los asesinatos de periodistas serán revisados

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se revisaran todos los casos de asesinatos de periodistas, para evaluar los avances en las investigaciones terminar con la impunidad.

"Estamos en los hechos buscando que no queden impunes, no hay ninguna razón para que no se aclaren esos homicidios, esos asesinatos, nosotros no protegemos a ningún grupo de intereses creados, no protegemos a la delincuencia común y de cuello blanco".

El presidente dijo que se solicitará al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que se presente un informe detallado del estatus de las investigaciones del asesinato de todos los periodistas para conocer el avance de cada caso.

"Le voy a pedir a Alejandro Encinas que aclare la situación de cada uno de los periodistas que ha perdido la vida, en qué caso hay detenidos, en qué casos no se detiene a nadie, que se explique aquí lo que se ha hecho".

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 18 periodistas en todo el país, en el estado de Veracruz se registran tres casos; el de Jorge Celestino el 2 de agosto del 2019, María Elena Ferral Martínez el 30 de marzo del 2020 y el de Julio Valdivia el 9 de septiembre del 2020.