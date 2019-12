AMLO dará obra carretera a ciudadanos de Hidalgotitlán, aunque "se lleve 3 años"

Hidalgotitlán, Ver.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reconstrucción de la carretera de Hidalgotitlán planea realizarse hasta Uxpanapa, lo que representa una longitud de 120 kilómetros.

Al visitar este municipio como parte de la supervisión de los programas federales, admitió que estas obras podrían tardar hasta tres años, y que se entregará el recurso directamente a la población para evitar la corrupción.

"Vamos a hacer el camino, pero lo vamos a hacer con la participación de la gente, lo vamos a hacer de concreto, lo estamos haciendo así en Oaxaca. Que haya trabajo, se hace la obra y que se den empleos, vamos a procurar que sea hasta Uxpanapa; es decir, 120 kilómetros, no le hace que nos lleve dos o tres años, pero que al término del sexenio ya tengamos un camino bien hecho"

Además, dijo que se atenderán otros temas como el centro de salud y hospital para esta región, y repitió que necesita el apoyo de la población porque las pasadas administraciones "le dejaron un Gobierno que es un toro viejo.

"Es un toro viejo, echado, reumático y mañoso, pero ya lo estamos parando, y me van a ayudar a empujar el toro y vamos adelante a transformar el país".

Sobre la inseguridad, el presidente admitió que en el país existe un problema serio de inseguridad y de violencia y que por ello él decidió asumir este como un tema prioritario.

"Ahora yo decidí asumir esta conducción de manera personal, y por esas esas reuniones de lunes a viernes de 6 a 7 con el gabinete de seguridad. Esto no se hacía antes, no era el presidente el que se ocupaba personalmente de este tema, se delegaba la función en los secretarios, así acaso al presidente le informaban cada semana o cada quince días, o cuando había una tragedia es que se le informaba"

Agregó que algunas cuestiones que incendiaron la violencia, entre otras cuestiones, se le dio la espalda a los jóvenes que ahora son usados por la delincuencia.

"¿Por qué se recrudeció la inseguridad y la violencia? Porque se les dio la espalda a los jóvenes y eso ya no puede volver a suceder. Las cárceles están llenas de jóvenes, los que pierden la vida son los jóvenes".

Sobre los programas federales, indicó que acudió a la entidad como una gira que se hizo para Supervisar los programas federales, principalmente Sembrando Vidas.

"Queremos que los programas se apliquen, que no se queden nada más en los documentos y que se definan en las oficinas, que se autorice presupuesto pero que no lleguen los beneficios, no queremos eso. Queremos que lo que están planeando se convierta en realidad y que actuemos con rectitud, con honestidad, con transparencia".

Destacó que en cuanto al apoyo a los adultos mayores se incrementó el apoyo al pasar de mil 160 peso a 2 mil 550 pesos, el doble de lo que prometió, ya que este año se destinaron alrededor de 130 mil millones de pesos.

"Y ya para el año que viene también va a aumentar un poquito porque se va a incluir lo de la inflación; ya son 8 millones de adultos mayores en el país que reciben el apoyo".

"No es un programa como cualquiera, es un derecho de los adultos mayores y ya envié una iniciativa de ley para reformar la Constitución para que esté o yo no esté en la Presidencia quedará en la Constitución el derecho de los adultos mayores a recibir una pensión

Agregó que 11 millones de estudiantes reciben becas y 900 mil jóvenes están dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que reciben un apoyo de 3 mil 600 pesos mensuales.

En cuanto al programa Sembrando Vidas, dijo que tan solo en Veracruz más de un millón de veracruzanos migraron porque ya no había apoyo al campo y que esto ha provocado que el país sea dependiente alimentariamente.

"Ahora compramos maíz México es el país que más compra maíz al extranjero; el 90 por ciento del arroz y trigo que consumimos se compra en el extranjero".

Dijo que a cada sembrador, de los 200 mil inscritos en el programa, se destinan 5 mil pesos mensuales pero que solo se le entregan 4 mil 500 pesos porque "están haciendo un ahorro", ya que la meta es que el programa dure Un año después de que yo termine su presidencia.

"Yo voy a terminar en 2024 y cuando yo acabe podrá alcanzar para 2025. Se le paga al sembrador un jornal, en total son 5 mil pesos mensuales, pero se entregan 4 mil 500 pesos y están quedando de ahorro 500 pesos porque lo queremos es que este programa dure un año después de que termine la presidencia".

Y destacó que este año se invirtieron 13 mil millones de pesos para el programa, pero que en 2020 serán 26 mil millones de pesos más para que en cinco años queden cultivadas las tierras.

Nuevamente insistió en que no habrá reelección "porque yo soy maderista ´sufragio efectivo, no reelección´, yo hice le compromiso de estar nada más hasta el 2024. Imagínense lo que dirían mis adversarios, ´cómo va a seguir si ya está chocheando el viejito ese´, yo estoy al 100, pero el poder es humildad, solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás".

