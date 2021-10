AMLO apura a UV; mayoría universidades privadas regresaron a clases

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), Veracruz supera la media nacional en reapertura de universidades privadas, sin embargo, la Federación instó a todas las instituciones públicas a permitir el regreso de los estudiantes luego de la suspensión por la pandemia.

La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, explicó que algunas escuelas de todos los niveles siguen tomando clases de manera online o híbrida

De acuerdo con la información presentada, en la entidad veracruzana ha abierto más del 50 por ciento de los planteles de educación superior, al igual que Chiapas, Aguascalientes, Chihuahua, Quintana Roo, Guanajuato y Jalisco.

Otros estados que están por debajo de la media en la reapertura de universidades son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, entre otros.

Hay que recordar que el rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, informó que se espera el regreso a clases presenciales a finales del mes de octubre.

De acuerdo con el rector el 66 por ciento de la plantilla estudiantil contestó una encuesta de la propia universidad donde se preguntaba cómo querían seguir recibiendo las clases; de ese universo, el 54 por ciento optó por la presencialidad.

APURAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Durante la conferencia de este martes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, instó a las universidades públicas del país a regresar a clases presenciales, aseverando que los contagios no subieron con el regreso de estudiantes de educación básica.

"La verdad siempre termina por imponerse; ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para los estudiantes, para los adolescentes, para las niñas, para los niños; toda esta campaña de que se iban a enfermar las niñas y los niños y que por eso no había que regresar ya estamos viendo con hechos de que afortunadamente no hay contagios", refirió.

Añadió que, en la educación básica, pública y privada, en casi todos los estados hay modelo híbrido o mixto, aunque hizo un llamado a los Estados de Baja California e Hidalgo para que regresen a las aulas.

Foto: Cuartoscuro