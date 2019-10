Amenazas de muerte y agresiones: el rostro de la discriminación LGBTTI en Veracruz

"El más grande que es moreno me agarró de la espalda y me empezó a jalar para atrás, el otro sujeto, uno blanco que es más joven me dio tres bofetadas en la cara, yo empecé a gritar, ya a partir de eso el otro sujeto me empezó a meter la mano por atrás en el trasero y me empezó decir que si me gustaba, como burlas"