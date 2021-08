Ambulantes se instalan en Palacio de Gobierno, tras cierre de locales

Xalapa, Ver. - Vendedores informales de la capital del estado se plantaron en la Plaza Lerdo a ofrecer productos de segunda mano, luego de que elementos de Seguridad Pública les impidieron instalarse en la colonia Rafael Lucio.

Un grupo de no más de 10 tianguistas, explicaron que el municipio no les deja vender, pero ellos requieren de trabajar para poder llevar alimentos a sus familias, y el pago de servicios.

El municipio determinó cancelar todas las actividades no esenciales, para reducir el contagio de coronavirus covid-19, por lo que han limitado la instalación de algunos comerciantes en las colonias Hernández Castillo, y Humanidades.

Sin embargo, la medida no se ha generalizado, pues en zonas como la Rotonda o la propia Revolución, las actividades siguen normales, denunciaron los quejosos.

Una de las afectadas, Andrea Luna Cruz, explicó que los elementos policiacos se presentaron en las inmediaciones del Autozone de Lázaro Cárdenas, donde se instalan cada jueves.

"No nos dejaron que nos pusiéramos y por eso nos venimos para acá, no les pedimos dinero ni nada más que nos dejen trabajar y eso es todo”, pidió la comerciante, quien recordó que desde el pasado domingo se les ha impedido instalarse.

"Es que no hay otra manera porque ya no hay dinero para comer no nos podemos quedar en la arcada de brazos cruzados porque o nos morimos de la enfermedad o nos morimos sin comer."

Los inconformes piden que ahora sean reasignados a una sola calle para comercializar sus productos, pese a que las autoridades han llamado a mantener la sana distancia para evitar contagios.

"Nos dijeron que nos iban a dar despensas, pero no nos dieron nada y nosotros necesitamos dinero para sobrevivir porque el tianguis está vacío".

Al grupo de vendedores se les sumaron integrantes de Antorcha Campesina, que también demandan la entrega de apoyos gubernamentales y que se manifestaron en varias ciudades del Estado.