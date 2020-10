Ambulantes con carretillas abarrotan el centro de Coatza

Coatzacoalcos Ver. – En las últimas semanas, las calles del centro de Coatzacoalcos se han visto inundadas por vendedores ambulantes que comercializan sus productos en carretillas, y en lugar de recorrer las calles han optado por colocarse en los cruceros principales, advirtió Miguel Espinoza Villegas director de comercio municipal.

"Son vendedores de frutas de temporada a quienes se les ha exhortado en múltiples ocasiones a que retiren de estos puntos, no acatan la instrucción o cuando pasa algún inspector se retiran de los cruces y cuando se van se vuelven a colocar, pero el padrón de ambulantes no ha incrementado", reconoció el funcionario municipal.

Se han contabilizado más de 20 carretilleros que se instalan sobre las calles Ignacio Zaragoza, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, y la avenida Carranza.

Ante esta situación, la dirección de comercio inició con un operativo para remover a estos vendedores ambulantes ya que se instalan sin permiso alguno, afectando a los transeúntes y causando molestias entre los comerciantes establecidos.

"Comenzamos desde el domingo con el exhorto verbal, y en estos momentos nos vamos a desplazar al centro precisamente para hacer el aviso escrito, y si siguen insistiendo llamaremos a la fuerza publica para que se levante el reporte correspondiente y se aplicará una sanción administrativa, en caso de que reincidan se procederá al decomiso de sus mercancías y carretillas", afirmó.

Aclaro que están consientes de que los vendedores trabajan para el sustento diario, por lo que los han invitado a que se coloquen en puntos donde no afecten el tránsito de las personas o realicen recorridos permanentes en todas las calles sin colocarse en un punto fijo.

"Hay otras calles en el centro como la avenida Colegio Militar donde no afectan y la gente pasa y pueden vender, ahí es donde les decimos que se vayan o en otros lugares porque no queremos afectarlos, pero tienen que entender que no pueden instalarse en sitios concurridos", señala el director.

Apenas el pasado lunes 19 de octubre, los propietarios de negocios establecidos en el primer cuadro de la ciudad, se quejaban de los ambulantes, argumentando que en lugar de reducir el número, durante la pandemia se ha incrementado su presencia.

"Hay que reducir la movilidad del centro, se han tomado acciones como la prohibición del estacionamiento en los arriates pero eso no favorece a que disminuya la movilidad; nosotros hemos visto que hay demasiados ambulantes y muchos de ellos concentrados en un solo punto y en ocasiones ni siquiera portan cubrebocas, por eso le pedimos a las autoridades que los reubiquen", denunció Armando Carvallo Brañas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.