Ámbar Nayeli: 5 años esperando sentencia por su desaparición

"Lo que te dicen es que uno; se mandó al archivo, esto quiere decir que te faltan cosas y que por el paso de tiempo puede ser que una de las partes ya no impulse, por lo que ya no se continuó; no ejercicio de la acción penal quiere decir que no encontraron el delito y las acumuladas e incompetencia es que no le correspondía a la dependencia", explica la abogada.