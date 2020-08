Álvaro busca trabajo en Veracruz, por crisis nadie lo contrata

Veracruz, Ver. – Con una cartulina con la leyenda "Empléame o apóyame con lo que sea tu voluntad", Álvaro Verduzco pasa sus días en la avenida Ejército Mexicano, en el municipio de Boca del Río. Hace cinco meses que busca trabajo, pero debido a la emergencia sanitaria por el covid nadie lo contrata.

Es originario de la ciudad de Querétaro, llegó a Veracruz por azares del destino, su meta era buscar trabajo en los nuevos proyectos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está impulsando al sureste del país, creyó que era una buena oportunidad para poder tener una mejor calidad de vida.

Sin embargo, quedó varado en Veracruz, nunca pensó que la emergencia sanitaria por el covid complicaría más sus metas, a tal grado de estar en una ciudad donde no conoce a nadie y en donde no le dan una oportunidad de trabajo para vivir.

Salió de su ciudad en búsqueda de trabajo

"No es imposible, pero sí un poco difícil encontrar quién me contrate de forma permanente", dijo Álvaro.

Salió de Querétaro y su primera parada fue la ciudad de Puebla, tenía planeado llegar a Chiapas y así ver si conseguía alguna posibilidad de ser contratado como obrero en los más de 80 mil empleos que prometía el presidente AMLO en su gira por estos estados del sureste mexicano.

Ahora se encuentra varado en uno de los estados con más casos de covid-19, con 24 mil 036 contagios confirmados y 3 mil 118 defunciones desde la última semana del mes de marzo.

Álvaro no ve posibilidad de adquirir un trabajo de planta con seguro social y las prestaciones de ley. Para sobrevivir ofrece sus servicios en cocina o pintura, pero asegura que son muy pocas las personas que lo contratan o incluso que lo ayudan para que consiga algo de comida.

"Si no le busco nunca voy a saber si voy a conseguir un trabajo permanente en estos tiempos. Estoy a la deriva y trato de subsistir haciendo trabajos eventuales, aunque sean pocos, no sé si es la desconfianza o el momento que estamos viviendo como sociedad o es que no hay trabajo", agregó.

Aseguró que ha realizado trabajos de albañilería, limpiando patios de casas e incluso de lava lozas, pero no es suficiente para conseguir sus insumos básicos, ya que son eventuales.

Cansado de buscar y caminar por las calles tocando puertas en negocios y obras en construcción para que lo contraten, decidió ponerse en aquella parada con una cartulina en mano y probar suerte con los conductores y personas que transitan esos lugares.

Por su condición Álvaro sufre discriminación

El hombre de 44 años afirmó que debido a su condición y a que vive en la calle hace más difícil que lo contraten en empresas o negocios donde va a pedir trabajo.

"En muchas partes donde llegaba a pedir trabajo se me quedaban viendo de pies a cabeza y me decían que no tenían o que ya habían ocupado el puesto", narró Álvaro.

Relata que en más de una ocasión lo tacharon de delincuente o de flojo, por las carencias donde vive, pero eso no detiene sus ganas de trabajar.

Ahora con la emergencia sanitaria dice que la desconfianza y el temor de las personas a llegar a contagiarse del covid-19, hicieron que nadie lo voltee a ver.

Él no tiene familia, ni siquiera conoció a sus padres, Álvaro fue uno de los cientos de niños que vivieron en el orfanato llamado La Gran Familia en el municipio de Zamora Michoacán, una de las casas hogares y correccional para menores de edad.

Ahí los menores eran abusados y vivían en pésimas condiciones, según cuentan reportes de la Fiscalía de aquel municipio y el cual fue clausurado a medidos del año 2014.

"Nos dejaban sin comer hasta tres días y así nos ponían a hacer ejercicio y tocar instrumentos. Nos castigaban de una manera inhumana" recordó.

Desde que salió de ese lugar las calles fueron su único hogar, a pesar de que se desempeña en múltiples trabajos, no puede encontrar uno donde logre obtener más beneficios.

Pérdida de empleos por covid

Los efectos que está causando la crisis por el covid-19 en la población cada día se hacen más evidentes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) más de 12 millones de mexicanos perdieron su trabajo, derivado de la crisis por el coronavirus.

Mientras que en Veracruz dejó 46 mil 300 personas sin trabajo entre los meses de marzo y mayo, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por otro lado, de acuerdo con el análisis "La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2", del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estima que el total de personas en situación de pobreza por ingresos se incrementa, entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, lo que significa que entre 8.9 y 9.8 millones de personas quedarán en pobreza.

El aumento en la tasa de desempleo se estima que llegue de 3.3 a 5.3 por ciento y de 37.3 a 45.8 por ciento en la pobreza laboral en el segundo trimestre del 2020.

En tanto que, el número de personas que viven en pobreza extrema y que con su sueldo no pueden adquirir la canasta básica de alimentos, aumentará entre 4.9 y 8.5 puntos porcentuales, lo que equivale a 6.1 y 10.7 millones de personas.

