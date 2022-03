Alumnos de la UV protestan por clases presenciales en Ixtaczoquitlán

IXTACZOQUITLÁN, VER.- Ante el ausencia de algunos maestros, estudiantes del campus Ixtaczoquitlán de la Universidad Veracruzana se manifestaron para exigir clases de manera presencial.

A través de las redes sociales de la comunidad estudiantil, se pudo apreciar este movimiento, pues aseguran que no todo el cuerpo docente ofrece sus clases de manera presencial bajo diversos pretextos.

Asimismo, destacaron que han tenido maestros que no están cumpliendo sus horas frente a grupo y tratan de suplirlas con actividades que les absorben gran parte de su tiempo.

De igual forma destacaron que han buscado la forma de conseguir que los maestros se presenten, sin embargo, muchos se sienten respaldados por lo sindicatos existentes al interior de la máxima casa de estudios de la entidad.

Cartulinas con mensajes como: "No fuera día de pago porque no faltan", "Ya descansaron dos años, es hora de dar clases", "Poner a exponer a los alumnos no es clase" y "Sigo igual que cuando entré", se pudieron apreciar durante la protesta que se difundió en redes sociales.