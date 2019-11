Alumnas de la UV alzan la voz para denunciar acoso sexual de maestros

Veracruz, Ver.- Es la 1:00 de la mañana y Camila intenta terminar una tarea para la universidad, mientras conversa con uno de sus compañeros

-Todavía despierta?

-Sí profe, termino su tarea.

- Y cómo está, ya sabe que por mí no hay problema, usted tranquila.

- Bien muchas gracias, ya casi acabo.

-Si necesita ayuda con algo, usted me dice y lo vemos, eh, por mí no se preocupe.

Camila es estudiante de la Universidad Veracruzana, desde 2015 cuando ingresó a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales ha vivido situaciones dentro del plantel donde profesores la han acosado y decidió compartir su historia en La Silla Rota Veracruz.

La chica asegura que nunca le proporcionó su teléfono al catedrático, fue él quien solicitó a todos los alumnos su número de teléfono para crear un grupo en la aplicación WhatsApp. De ahí que el profesor le mandara mensajes constantes.

Este no es el único incidente, otros profesores la han incomodado de distintas formas.

"Cuando iba en primer semestre, en una materia de tronco común, el profe se me acercaba y ponía su mano sobre mi hombro o espalda, una vez lo hizo durante un examen y me preguntó si todo bien o necesitaba ayuda y su mano acariciaba mi espalda, de verdad me dio mucho asco."

ACOSADORES UV

Debido a la necesidad de defensa y protección ante el hostigamiento y acoso sexual, alumnos de la Universidad Veracruzana crearon la página de Facebook: Acosadores UV.

En dicho espacio es posible hacer denuncias anónimas con evidencia digital adjunta de lo que viven día a día.

Esta página fue creada el 14 de noviembre de 2019 y en su primera publicación se lee el objetivo principal de su existencia.

"Esta página fue creada con el fin de hacer valer la voz de los estudiantes acosados de la universidad veracruzana, pueden mandar sus testimonios y lo publicaremos de forma anónima, hay que poner juntos un alto a la situación que se presenta en la universidad"

Al entrar a la página, se pueden leer casos de una chica que exhibe cómo es acosada por un maestro de la región Coatzacoalcos vía redes sociales.

En las imágenes, se puede ver cómo el catedrático le envía mensajes como "Mía de mí" o "Guapa <3" a pesar de que la alumna nunca respondió, él continuó el hostigamiento.

En los comentarios, los administradores de la página explican que muchas de las víctimas no llegan a denunciar de manera formal por temor a que la institución no despida a los profesores y tengan que continuar conviviendo con ellos durante lo que reste de su estancia en la Universidad Veracruzana.

CAMILA

Fue también en 2015 cuando al final del curso, otro profesor les pidió asistir en ropa formal para la exposición con la que evaluaría en lugar de un examen escrito.

Camila asistió con una falda debajo de la rodilla y ceñida al cuerpo, al igual que las otras 10 chicas de su clase, entonces, un compañero sorprendió al profesor fotografiando a las mujeres de su clase durante la exposición cada que daban la espalda al público.

Otro incidente ocurrió en 2017, Camila fue la única mujer en cursar una experiencia educativa pues solo se inscribieron compañeros varones, en una ocasión, el profesor le negó la entrada a un joven por vestir short.

-Profe, pero Camila también trae short...

-Pues sí, pero ustedes se ven mal e informales, ella se ve bien.

-Usted puede seguir viniendo en short Camila, por mí no hay problema, no sé sus compañeros, o ¿hay algún problema?

Al momento en que el profesor preguntó en voz alta, todos los hombres del salón la voltearon a ver de pies a cabeza y se empezaron a reír y concluyeron que no, su compañera debía seguir vistiendo así siempre.

"Entre hombres se secundan, se resguardan, no se ponen a pensar que eso es intimidación, en clases siempre hacían comentarios asquerosos y sexuales sobre mujeres valiéndoles que yo fuera la única mujer ahí o que me pudiera ofender lo que decían," contó la chica para La Silla Rota Veracruz.

RESPUESTAS DE LA UV POR ACOSO

Los impedimentos para despedir a un maestro de su cargo, según lo expresado por la rectora de la Universidad Veracruzana, son los efectos legales de los contratos colectivos del sindicato, además de la dificultad de los trámites burocráticos y por la Ley Federal del Trabajo.

"Para llegar a una rescisión no es tan fácil y hay un acompañamiento por parte de la Unidad de Género; por otro lado, la Dirección de Recursos Humanos tiene que cumplir con las leyes", dijo la rectora el pasado 14 de noviembre.

Luego de los casi 20 casos de acoso sexual expuestos en la Facultad de Psicología de UV del campus Xalapa, distintas comunidades estudiantiles de la universidad se han manifestado e incluso han expuesto otros tipos de casos de violencia de género de los que han sido víctimas.

GUÍA PARA ATENCIÓN POR ACOSO

Según la Guía para la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual publicada en 2015 por la Universidad Veracruzana, las quejas ante cualquier situación de violencia, se exponen ante la Unidad de Género, la dirección de la facultad o carrera.

Posteriormente, esta queja debe enviarse a la junta académica quienes tienen el deber de investigar por medio de una audiencia con la persona denunciada y las pruebas presentadas.

Este proceso descuida por completo a las víctimas quienes generalmente dejan de denunciar por temor a represalias.

Debido a que a la hora de presentar evidencias, las juntas académicas entregan y muestran al acusado el nombre de quien presenta la queja.

La rectora excusó en días pasados que algunas alumnas denuncian de acoso a maestros porque les dan calificaciones bajas o las reprueban. Por lo que antes de actuar, los casos deben analizarse a profundidad.

ALUMNAS Y COLECTIVOS FEMINISTAS

Las declaraciones de la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara provocaron inconformidad entre los estudiantes, por lo que realizarán una manifestación el próximo 19 de noviembre y dará inicio en la entrada del campus Mocambo.

Esta movilización fue convocada por distintos colectivos feministas que, en alianza y apoyo a las alumnas de los distintos centros de enseñanza de la UV, han logrado trabajar en equipo para la difusión de las distintas movilizaciones pues no es la primera.

Según la publicación de Acosadores UV, esta manifestación tiene como foco evidenciar el encubrimiento por parte de las autoridades universitarias hacia maestros acosadores de los distintos planteles UV en el Estado.

