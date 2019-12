Alor vive un sueño, hay carencias: alcalde de Tezonapa

Veracruz, Ver. El alcalde de Tezonapa, Luis Arturo Sánchez García aseguró que la falta de médicos, medidas preventivas y medicamentos genera una situación grave para los municipios serranos de Veracruz.

El munícipe lamentó lo planteado por el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, quien vive en un sueño, pues las carencias en los hospitales y clínicas la gente padecen los que menos tiene, "no tiene ni un suero"

Explicó que según el registro de la Secretaría de Salud se reportan 35 casos de personas con dengue, cuando son más de 2 mil los habitantes los que padecen los estragos del padecimiento que se trasmite por el piquete de un mosco.

Sánchez García, comentó que una apéndice no se soluciona con una partera o un té "si hay cirujanos no hay anestesiólogo, si hay anestesiólogo no hay cirujano, es un hospital de segundo nivel y tenemos más de 600 traslados en el año a diferentes hospitales a Xalapa, Veracruz, Tierra Blanca, Rio Blanco y Yanga".

Ejemplificó que un joven de 29 años estuvo a punto de morir porque no había una cama en Tezonapa para extraerle la apéndice, "no hay médicos, ni personal los fines de semana".

Lamentó que los funcionarios de la actual administración se la pasen quejando de cómo encontraron los hospitales, cuando sabía lo que se iba a enfrentar, "no puede ver para atrás (...) tiene un año en el gobierno, para prevenir el dengue ya saben qué es lo que se tiene que hacer".

Pidió al titular de la SSA sacar el dinero que le etiquetaron para este año, pues es urgente tomar acciones para evitar más decesos de persona mayores.

Presencia MX / E-Consulta Veracruz