Alondra fue asesinada dentro de su propia casa en Córdoba

CÓRDOBA, VER.- Una joven identificada como Alondra Yamileth Murillo Rojas, de 22 años fue asesinada a puñaladas la noche de este miércoles 18 de agosto en la calle 1 y avenida 4 de la colonia Miraflores en el municipio de Córdoba.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas cuando fue asesinada por un sujeto desconocido.

A través del número de emergencias 911, vecinos alertaron a las autoridades, que minutos más tarde llegaron para acordonar el área y preservar la escena del crimen.

Alondra era originaria del municipio de Cuitláhuac, Veracruz. Estudió Desarrollo de Negocios en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (UTCV).

"Te voy a extrañar un chingo, me duele demasiado esta noticia, fuiste la mejor amiga que pude encontrar en la Universidad, eras una chava con mucha dedicación y con un gran futuro por delante, Me hiciste demasiados paros que ahora no podré regresarte. Descansa en paz te mando un abrazo hasta el cielo", expresó uno de sus amigos tras la noticia de su muerte.

Tras el asesinato de la joven, elementos policíacos implementaron un operativo en busca del agresor, quien logró huir.





