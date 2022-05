Alistan memorial para víctimas de feminicidio en Xalapa

XALAPA, VER.- La capital de Veracruz tendrá un memorial para las víctimas de feminicidio en la entidad, confirmaron integrantes de la asociación civil Recuperando la Esperanza, el Amor y la Luz (REAL).

Dana Díaz García, presidenta, dio a conocer que proyectan dicho monumento ante la imparable ola de violencia contra las mujeres en la entidad.

De acuerdo con la activista, buscarían colocar el memorial sobre la avenida Ávila Camacho, en la cuchilla que se ubica frente a las instalaciones de un periódico.

Díaz García agregó no se trata de elaborar un recordatorio de la lucha que existe contra la violencia de género.

"Hay muchos niños que se quedaron sin madre, hay muchas madres que nos quedamos sin hijas, sin hijos (...), yo he sido víctima de violencia a corta edad, pero eso me hizo más fuerte.

"Me di cuenta de que no era la única que estaba pasando por esto y que era una más y este proyecto es la lucha para que ya no haya ni una más ni una menos", declaró en conferencia de prensa.

Respecto al monumento informó que ya están solicitando el apoyo del ayuntamiento de Xalapa para construirlo, sin embargo, de no lograr una respuesta positiva buscarán patrocinadores.

Mencionó que el memorial tendría dos metros de altura y un costo de 20 mil pesos.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y marzo de este año se han perpetrado 21 feminicidios en la entidad.

De acuerdo con las cifras oficiales, son 3 los municipios que registran 2 casos de feminicidios, respectivamente: Cosamaloapan, Coatzacoalcos y Altotonga, sumando 6 en total.

Además, 15 registran al menos un caso de feminicidio: Nanchital, Veracruz, Tlalnelhuayocan, Tierra Blanca, Teocelo, San Juan Evangelista, San Andrés Tuxtla, Papantla, Medellín, Jáltipan, Xalapa, Cosoleacaque, Córdoba, Ángel R. Cabada y Amatlán de los Reyes.

Destaca que, de dichos municipios, Coatzacoalcos, Córdoba, Veracruz y Xalapa integran el listado de 11 demarcaciones en las que se decretó la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVGM) de 2016.





