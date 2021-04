Alianza opositora define candidato en Xalapa; van juntos en 93 municipios

XALAPA, VER.- Horas antes de vencer el plazo concedido por la Ley, se oficializó la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Xalapa postulando al priista, David Velasco Chedraui.

Lo anterior pese a que el proceso interno del PAN definió a Sergio Hernández como el ganador de la elección interna para la candidatura.

Los partidos modificaron ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) la modificación a su convenio de coalición en 93 municipios.

De estos, 34 candidaturas las encabezará el PAN, 30 el PRI y 29 el PRD, según información que ha circulado en los últimos minutos.

Cabe señalar que David Velasco Chedraui ya fue alcalde de Xalapa en el periodo de 2008 al 2010 por el PRI.

Apenas este miércoles anunció que no sería un obstáculo para la conformación de la alianza "Va por Veracruz" en la capital del estado, dando a entender que quedaba descartado.

"David Velasco no será un obstáculo sino al contrario, un apoyo más en aras de conseguir la reconstrucción de la ciudad; en mi familia me han inculcado grandes valores y la congruencia es uno de ellos, en mi camino no me mueve más que el servicio y el ánimo de trabajo", dijo el también exdiputado local de la LXIII Legislatura en un breve mensaje

De esta manera, el PAN, PRD y PRI lograron concretar la alianza para buscar ganar juntos la presidencia municipal de Xalapa, sumando 93 los municipios en los que la coalición "Va por Veracruz".

La negociación se prolongó hasta como antes de las 7:30 de la noche y el PRI acordó ceder el municipio de San Andrés Tuxtla.

Así PAN-PRI-PRD se repartirán 93 candidaturas

PRI: Jalacingo, Cosoleacaque, Vega de Alatorre, Omealca, Soteapan, Villa Aldama, Acula, Cerro Azul, Tamiahua, Jalcomulco, Jamapa, Chacaltianguis, Úrsulo Galván, Orizaba, Perote, Soledad de Doblado, Tlalnelhuayocan.

Así como: Coatzacoalcos, Tempoal, Emiliano Zapata, Hueyapan de Ocampo, Tatatila, Ixmatlahuacan, Naranjal, Acatlán, Tlaquilpa, Calcahualco, San Juan Evangelista, Aquila, Tuxtilla, Jilotepec y Xalapa.

PRD: Tihuatlán, Huayacocotla, Coatzintla, Papantla, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Catemaco, Chicontepec, Mecayapan, Yecuatla, Jesús Carranza, Tlacolulan, Texistepec, Juchique de Ferrer y San Andrés Tuxtla.

Así como: Camerino Z. Mendoza, Zongolica, Santiago Tuxtla, Acayucan, Poza Rica de Hidalgo, San Rafael, Banderilla, Chumatlán, Coscomatepec, Otatitlán, Ángel R. Cabada, Ixhuatlán del Sureste, Apazapan y Espinal.

PAN: Medellín de Bravo, Tuxpan, Tezonapa, Minatitlán, Coatepec, Naranjos, Lerdo de Tejada, Zozocolco de Hidalgo, Ozuluama, Manlio Fabio Altamirano, Chiconquiaco, Tlapacoyan, Las Choapas, Alvarado, Pánuco, Tres Valles, Veracruz, Fortín.

Así como: La Antigua, Cosamaloapan, Magdalena, Santiago Sochiapa, Chalma, Rafael Delgado, Tenampa, Córdoba, Tlacotalpan, Isla, Jáltipan, Tlacotepec de Mejía, Misantla y Landero y Coss.