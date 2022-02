'Alguien miente': revira Cuitláhuac contra investigación de CNDH

XALAPA, VER.- Para Cuitláhuac García "no hay forma" de que existiera alguna falla en el penal de Pacho Viejo, tal como lo indica la CNDH en su recomendación a autoridades de Veracruz por presunta tortura y violación contra una detenida.

El gobernador fue cuestionado en rueda de prensa de este lunes 21 de febrero sobre la recomendación 51VG/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que concluye que autoridades de Veracruz habrían participado en la tortura y violación sexual de July Raquel N.

La joven está detenida como presunta culpable en el asesinato de Guadalupe Martínez Aguilar exrectora de la universidad Valladolid, crimen ocurrido el 29 de junio del 2020 en Emiliano Zapata.

Ante el cuestionamiento de si se estaban investigando a las personas involucradas en la investigación de la CNDH, específicamente al médico legista del penal de Pacho Viejo, García Jiménez se reservó a contestar: Eso se tiene que aclarar ahí, no tengo ningún problema.

La comisión presidida por Rosario Piedra Ibarra resolvió que autoridades del penal ubicado en Coatepec fueron notificadas de los posibles actos de tortura y violencia sexual, pero omitieron denunciarlos a la autoridad competente.

El gobernador dijo no saber la razón por la que el médico legista no hizo el procedimiento correspondiente y aseguró que "no hay forma de que se haya hecho algo mal", contradiciendo las investigaciones de la CNDH.