Alexandra trabajaba para pagar sus estudios; fue asesinada por resistirse a robo

Xalapa, Ver. – A bordo de una motocicleta amarilla, Alexandra repartía manzanas con chile para costear sus estudios de preparatoria. Sus amigos la recuerdan como una joven “independiente y de carácter fuerte”, que difícilmente iba a ceder contra dos asaltantes armados.

“Cuando leí que se resistió no lo dudé. Ella le buscaba demasiado para conseguir sus cosas; difícilmente iba a dejarse”, cuenta un amigo de Alexandra Damaris, una estudiante de 18 años asesinada a puñaladas por defender lo que ella había conseguido con esfuerzo.

La víctima fue interceptada por dos hombres en la colonia Hoja del Maíz, en el municipio de Tierra Blanca. Sus victimarios le provocaron heridas punzocortantes en el abdomen y el cuello. Paramédicos intentaron reanimar a la estudiante, pero falleció en segundos sobre la vía pública.

Los asaltantes lograron escapar. La motocicleta amarilla quedó tirada sobre el pavimento, al igual que el cuerpo inerte de la joven. “Hubiera preferido que los dejara llevarse la moto”, cuenta el amigo de Alexandra..

Para costear sus estudios en la Universidad del Golfo de México (UGM), Alexandra ofrecía manzanas con chiles en redes sociales, organizaba rifas o vendía artículos, que ella a su vez repartía en su motocicleta que hacía unos días había comprado.

“Era muy independiente a pesar de ser joven. Era una persona que no le hacía daño a nadie, feliz, más que nada. Una muchacha sana, con sus gustos y defectos, pero siempre por delante el buen corazón y la humildad”

Nacida el 27 de marzo de 2001. Risueña y bromista en redes sociales, no obstante, sus amistades comparten: “Por las malas tenía su carácter, no le importaba quien estuviera enfrente o hombre, mujer”.

El muro de Facebook de @DamarizFlores ha sido tapizado con condolencias. “Sigo sin creerlo neta morra :/ tu partida me dejó en shock no sabes cuánto. te voy a extrañar no tengo palabras para expresarte simplemente " FUISTE UNA EXELENTE AMIGA ". descansa en paz campeona”.

Es increíble cómo le suceden este tipo de cosas a personas que no lo merecen. No hay palabras para describir lo mucho que se siente tú perdida @DamarizFlores.

ygr