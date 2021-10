Alertan por presunta clínica veterinaria falsa en Veracruz

A través de una denuncia anónima, una habitante de la colonia Reserva de Tarimoya I, de la zona norte del puerto de Veracruz, señaló la existencia de una presunta clínica veterinaria falsa.

De acuerdo con la mujer, se trata de "Tu Mascota", un servicio médico veterinario y estética canina atendido por M. A. C. H., quien se presume como médico veterinario.

La quejosa denunció que el pasado lunes 18 de octubre llevó a su mascota al negocio con la intención de desparasitarla.

Aunque pensó que encontraría a la doctora que comúnmente la atendía, en su lugar encontró a M. A. C. H. y otra joven.

"Me llamo la atención que el lugar estaba como que en desabasto y no tenía ningún título, diploma, cédula a la visa, como normalmente los consultorios de cualquier tipo tienen a la vista este tipo de especificaciones", dijo.

Cuando el médico revisaba a su gata, la mujer notó que su ayudante entró a un cuarto oscuro y sin ventilación, en donde había perros y gatos hacinados.

"Eso nos llamó mucho la atención, nos dio desconfianza porque no es un lugar apto para tener tantos animales de tantas especies", comentó.

El presunto médico falso le recetó medicamentos para que desparasitara a su mascota, sin embargo, la receta que le entregó vio que no tenía datos.

La receta que M. A. C. H. le entregó carece de información, como la dirección de la clínica, el nombre del médico y su cédula profesional.

Este lunes, la mujer llevó a su mascota con otro médico veterinario, a quien le mostró la receta que le dieron en "Tu Mascota".

"Al leer mi receta a él le llamo mucho la atención que no tenía ningún tipo de dirección ni nada, ni quien fue la persona que me atendió y me dijo que tuviera mucho cuidado con eso, porque eso no es legal", narró.

Vecinos de la colonia Reserva de Tarimoya I también expresaron a la mujer que el negocio enfrenta un historial de quejas por mala atención y tener en malas condiciones a los animales.

La Silla Rota Veracruz consultó el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el que no aparece reporte sobre la cédula profesional de M. A. C. H.

"No sé si estas personas realmente son o no veterinarios, pero eso fue lo que yo vi, lo que a mí me llamó la atención, incluso mi veterinario me dijo ´mucho ojo", manifestó.

"ESTAMOS EN PROCESO DE TITULACIÓN", DICE MÉDICO

La Silla Rota Veracruz buscó la postura de M. A. C. H., quien se presume como egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia de la Universidad Veracruzana (UV).

En entrevista, el presunto médico veterinario dijo que se encuentra en proceso de titulación, pese a que tiene aproximadamente 10 años de egresado de la facultad.

Según M. A. C. H., la clínica no expide recetas con datos de los médicos debido a que quienes la atendían no eran sus propietarios y porque, dijo, la gente hace mal uso de la información personal.

Aunque no especificó la identidad, aseguró que la clínica es atendida por una médica veterinaria titulada y de la cual, cree, ya cuenta con cédula profesional.

am