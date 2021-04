Alertan por presencia de supuesta pantera en municipio de Veracruz

Autoridades de Protección Civil del municipio de Emiliano Zapata advirtieron sobre la presencia de un animal salvaje, posiblemente una pantera, que ronda en la región y que ya atacó a varios animales de granja en la zona.

Fueron los habitantes de la localidad quienes reportaron que un felino de color negro, parecido a una pantera, atacó a 3 cerdos de corral, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

Protección Civil muninicipal y personal de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Emiliano Zapata turnaron el reporte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Esta dependencia inició acciones para localizar y atrapar al animal, para evitar que ataque más animales e incluso personas, además que para preservar la vida de la posible pantera, ya que también puede ser atacada por los pobladores de la región.

En las inmediaciones del municipio se han encontrado huellas pertenecientes a un felino de tamaño grande, por lo que se puede tratar de la presunta pantera.

Además de las dependencias ya mencionadas, se unen a las labores de localización y captura personal de Ecología y Medio Ambiente de Martínez de la Torre y un médico veterinario zootecnista, especialista en vida silvestre.

Se pide a la población no difundir información falsa sobre la ubicación del animal y no crear pánico en caso de verlo, además de no atacar ni disparar en contra del felino.