Alerta sanitaria por falso medicamento contra covid-19, advierte SSA

Las autoridades sanitarias de Veracruz, alertaron a la población por la venta y distribución del producto llamado Biotiquín, por el cual la Cofepris emitió una alerta, debido a que es promocionado como una supuesta cura para la covid-19.

La doctora Elena de la Cruz Herrera advirtió que este producto se vende por medio de internet, redes sociales y televisión, y se publicita como auxiliar en combate a la covid y prevención al contagio, sin embargo, esto es completamente falso.

El producto no cuneta con registro sanitario, no está autorizado, además que no existen evidencias de que sirva para el combate al coronavirus, pero se comercializa como suplemento alimenticio.

La Secretaría de Salud recomendó a la población no comprar ni consumir este producto y en caso de ver anuncios o conocer puntos de venta, reportar inmediatamente a la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) por medio de su página de internet.

Cifras covid en Veracruz

La Secretaría de Salud indicó que en las últimas 24 horas se han registrado 75 casos nuevos de covid-19 en el estado de Veracruz, con lo que suman ya 59 mil 301 contagios de forma oficial, mientras que los casos positivos activos son 424 y los sospechosos 327.

Hasta el momento, se acumulan 9 mil 263 fallecimientos a causa de la covid-19 en todo el estado.

El municipio de Veracruz continúa a la cabeza en contagios con 12 mil 020 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Por su parte, Boca del Río suma mil 455 casos confirmados hasta el momento.

Avance de la vacunación

El secretario de Salud del Estado, Roberto Ramos Alor, confirmó lo dicho por el gobernador Cuitláhuac García, sobre que este sábado 24 de abril se vacunó a los adultos mayores de todos los municipios de Veracruz con la primera dosis de la vacuna anticovid.

Asimismo, la aplicación de la segunda dosis ha avanzado en varios municipios y esta semana se aplicará en 5 localidades más.

El lunes 26 se vacunará en los municipios de Chalma y en Soledad de Doblado, mientras que el martes 27 se aplicará en Xico, Las Vigas y Catemaco.