Alerta en municipios de Veracruz por próximo frente frío 11

Tras el paso del frente frío no. 10, este miércoles el estado de Veracruz continuará con leves efectos meteorológicos y persistirán leves vientos y baja probabilidad de lluvia, lo cual aumentará hacia el fin de semana por el ingreso del nuevo frente frío.



Población veracruzana: #AvisoEspecial por frente frío 11-Lluvias.



??El potencial de tormentas y lluvias moderadas a fuertes aumenta especialmente el viernes.

???Norte con rachas máximas de 55 a 70 km/h.

??Sigamos con las precauciones. pic.twitter.com/utguuCmKwH — MeteorologíaSPCVer (@spcver) November 24, 2021

Estas condiciones se mantendrán durante gran parte del jueves, pero hacia la noche y madrugada del viernes empezarán los efectos del frente frío no.11.

Debido a este nuevo frente frío, se mantiene un aviso especial por parte de Protección Civil, y para el fin de semana habrá de nueva cuenta vientos fuertes en las costas, descenso de temperaturas y aumento en el potencial de lluvias.

Norte de Veracruz afectado por lluvias

Los municipios de Martínez de la Torre, San Rafael y Misantla estuvieron en estado de emergencia debido las fuertes lluvias provocadas por el paso del frente frío no.10, las cuales provocaron crecidas en los ríos.

Autoridades de Protección Civil de estos municipios emitieron la alerta debido al aumento en los niveles del Río Bobos en la zona de San Rafael, y se espera que el agua aumente más de nivel debido a que continúa lloviendo en la región serrana.

Asimismo, en Martínez de la Torre se registraron inundaciones importantes pero ocasionadas por bloqueos en el sistema pluvial debido a la basura arrastrada por el agua, en donde se vieron afectadas la cabecera municipal y varias localidades como La Piedrilla y Felipe Carrillo Puerto.

Protección Civil de este municipio no descarta afectaciones por el crecimiento de ríos, pero hasta el momento las inundaciones han sido causadas por la basura.

En la zona de Misantla no se registra aumento en los niveles del RíoBobos, por lo que no representa un peligro, pero alertaron sobre hundimientos y posible socavones a lo largo de la carretera Misantla-Martínez, por lo que recomiendan no transitar en ella.