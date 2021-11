Alerta en municipios de Veracruz por lluvias de frentes fríos 10 y 11

Los municipios de Martínez de la Torre, San Rafael y Misantla se encuentran en alerta debido las fuertes lluvias provocadas por el paso del frente frío no.10, ya que se pueden presentar crecidas del Río Bobos y en afluentes cercanos.

Autoridades de Protección Civil de estos municipios emitieron la alerta debido al aumento en los niveles del Río Bobos en la zona de San Rafael, y se espera que el agua aumente más de nivel debido a que continúa lloviendo en la región serrana.

Asimismo, en Martínez de la Torre se registraron inundaciones importantes pero ocasionadas por bloqueos en el sistema pluvial debido a la basura arrastrada por el agua, en donde se vieron afectadas la cabecera municipal y varias localidades como La Piedrilla y Felipe Carrillo Puerto.

Protección Civil de este municipio no descarta afectaciones por el crecimiento de ríos, pero hasta el momento las inundaciones han sido causadas por la basura.

En la zona de Misantla no se registra aumento en los niveles del Río Bobos, por lo que no representa un peligro, pero alertaron sobre hundimientos y posible socavones a lo largo de la carretera Misantla-Martínez, por lo que recomiendan no transitar en ella.

Más frentes fríos, más lluvia

Actualmente el frente frío no. 10 se encuentra estacionado sobre el territorio veracruzano, y abarca desde el sur de Canadá hasta la región de los Tuxtlas, por lo que las condiciones meteorológicas de los días anteriores se mantienen.

El Centro de Estudios Meteorológicos indica que para este martes 23 de noviembre, continuarán las lluvias y lloviznas, además de niebla en regiones altas, con precipitaciones máximas entre 20 y 50 mm.

9am. Comportamiento del viento del #Norte en la costa central de #Veracruz, de acuerdo con la estación meteorológica de #Apiver en la última hora ha registrado racha de 51.5 km/h.



Durante esta jornada se esperan rachas de hasta 65 km/h en costas pic.twitter.com/Lb0tX5rfks — MeteorologíaSPCVer (@spcver) November 23, 2021

Asimismo, continúa el viento del norte en las costas, en especial en la región central, donde se ubica la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en donde las rachas de viento podrían alcanzar de 45 a 60 km/h, provocando oleajes de entre 1 y 2 metros sobre el nivel normal.

Estas condiciones podrían disminuir a partir del miércoles 24 de noviembre, sobre todo en los niveles de lluvia, pero el riesgo de escurrimientos en ríos se mantiene.

A pesar de esto, para el viernes 26 podría ingresar un nuevo frente frío, el 11 de esta temporada, el cual también tiende a estacionarse sobre el golfo de México, por lo que durante el fin de semana podrían regresar las lluvias, vientos y bajas temperaturas.