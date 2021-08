Alerta: agresor sexual ronda El Morro

Por redes sociales, usuarias denunciaron dos tipos de ataque provenientes de un agresor sexual en la zona del Infonavit El Morro, de Boca del Río.

El primer incidente lo denunció la usuaria "Elena M", el pasado 6 de marzo, en donde reportó que a las 6:15 de la mañana acudió a ejercitarse en la línea de playa de El Morro y al cruzar el puente, ocurrió el incidente: un hombre de sudadera gris, pantaloncillo negro y gorra vino le acarició sin su consentimiento.

"Un tipo que pasaba junto a mi, sin pensarlo, me soltó una nalgada, sentí tanto coraje que le grité 'estúpido', él solo sonrió y al ver que estábamos solos decidió que era oportuno toquetearse frente a mi" enfatizó.

Acto seguido, la atleta corrió y expresó su temor en la red por las niñas y jóvenes que todos los días caminan por el sitio del ataque.

Le tomó una foto de espaldas y muestra a un hombre alejándose con rumbo al bulevar Veracruz-Boca del Río.

Otra usuaria, "Arlet L" indicó que el 7 de marzo, el sujeto en se esconde en los patios de las casas de El Morro y es allí desde donde aborda a las transeúntes.

"Al pasar por esta casa el sujeto sale y me pregunta si soy una tal Claudia a lo que le conteste que no y me dice 'ah, es que te pareces mucho', pero en ese momento me percaté que él ya se estaba tocando y tomé fuerte de las manos a mis hijas dejando que él avanzara él se da cuenta y me dice 'qué bueno que cuidas mucho a tus hijas'" narra en la red.

Aunque la afectada logró esconderse en una casa vecina, más adelante lo ubicó escondido en un callejón, y al dar la voz de alerta, el individuo corrió y desapareció.

Cabe destacar que de acuerdo con el Colectiva Colmena, Vía Muerta, en El Morro, es de las vialidades de Boca del Río con deficiente iluminación.

ygr