Alejandrina gana el mínimo y aguinaldo no le alcanzará ni para la cena

Esta segunda quincena de diciembre Alejandrina Hernández recibirá dos mil 700 pesos extra de su sueldo por el concepto de aguinaldo, este dinero le alcanzará para comprarle una muda de ropa a sus nietos, el único mes del año donde puede consentirlos y si con suerte le sobra podrá comprar algo para ella.

De la cena navideña ya no se preocupa, pues sabe que con lo que le dan no podrá comprar nada y ni hablar de ocupar parte de su sueldo, porque si no, se queda sin nada para el final de la quincena.

Pese a que trata de ahorrar y buscar precios económicos, en los últimos meses notó que las cosas incrementaron más, por lo que asegura que ya no se puede comprar nada a precios baratos.

"Tengo que comprarle los zapatos, una muda de ropa, el pantalón, la blusa y en Ángel (su otro nieto) en los dos nada más, no alcanza para más", dice.

Alejandrina gana el salario mínimo, un promedio de dos mil 700 pesos quincenales, por laborar ocho horas en el turno de la noche como recepcionista en un hotel de la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Hace más de siete años se quedó con la custodia de su nieta luego de que sus padres se separaran, debido a eso tiene que trabajar en ese horario para el resto del día cuidar de la niña.

Gran parte de su sueldo lo invierte en transportes para trasladar a su nieta a la escuela, son 70 pesos diarios que se gasta en este servicio.

Otro de los pagos que la renta del departamento donde ambas viven que haciende a mil pesos mensuales, mientras que la comida y demás cuidados lo tienen que absorber junto con su madre, quien la ayuda.

Para que su sueldo le alcanzara y lograra librar la quincena sin deudas tenía que realizar horas extras en su trabajo, sin embargo, sus padecimientos de hipertensión y azúcar ya no le permiten laborar más de ocho horas.

"De Luego me ayudo porque vendo ropa, vendo plata y de repente vendo chacharas lo que puedo para que me alcance", dijo.

"Aumento de salario mínimo no servirá de mucho si aumentan las cosas"

Alejandrina sabe que para el próximo año el salario mínimo tendrá un aumento, no sabe la cantidad exacta, pero dice que no cree que sirva de mucho.

Esto por causa de la inflación que ocasionó el aumento de diversos productos de la canasta básica como el frijol, el arroz, azúcar, productos indispensables en la canasta básica, subieron alrededor de 20 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó que en noviembre de este año la inflación en México rebasó uno de sus peores aumentos en 20 años, con 7.06 por ciento en la primera mitad de noviembre.

Para el próximo año el salario mínimo tendrá un aumento de 20 por ciento, este incrementó podría resultar no provechoso para los trabajadores, argumentó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur Veracruz), José Antonio Mendoza García.

Debido a que este aumento podría derivar en el incremento de los precios de los productos de la canasta básica y agravar la inflación dañando el bolsillo de los empresarios y trabajadores, aseguró.

Poder adquisitivo será menor por inflación

El especialista coordinador del Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional (OFD), de la Universidad Veracruzana (UV), Hilario Barcelata Chávez, indicó que debido al aumento excesivo de la inflación causará que los ciudadanos tengan menor poder adquisitivo.

Esto a su vez afectará el nivel de bienestar de las personas y los más afectados serán los sectores pobres de la sociedad.

"El precio de la canasta básica se ha incrementado por encima del índice inflacionario, anda por ahí del 9.5 por ciento del incremento anual de la canasta básica, esto quieres decir que los más pobres están enfrentando la situación más adversa", aseguró, Barcelata Chavez.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) registró que durante enero de 2021 el precio de la canasta básica tuvo un aumento de 4.6 por ciento en las zonas rurales.

Mientras que en la zona urbana fue de cuatro por ciento, respecto a la línea de pobreza será de 3.9 por ciento y 4.4 en la zona rural.

Barcelata Chávez dijo que por parte del Gobierno Estatal y Federal no están tomando ninguna medida para contener el aumento de precios, por lo que las personas como Alejandrina sufrirán durante esta alza en su economía.