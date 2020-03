Ale, paciente con VIH en guardia contra el coronavirus

Xalapa, Ver. - En la contingencia por coronavirus, Alejandro, un paciente con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), vive atento a la evolución de la pandemia sin descuidar sus terapias prescritas.

"La situación del coronavirus con todas las personas con VIH no tiene una gran diferencia con la demás población; vivimos en la misma situación de riesgo de contagiarnos"

Incluso afirmó que el consumo de terapias de estabilización del sistema inmunológico puede disminuir el riesgo de adquirir el COVID-19, al fortalecer el sistema.

Por ello, cuando el VIH es indetectable es cuando los pacientes experimentan la misma posibilidad de detección a comparación con el resto de las personas.

Alejandro dijo que, en su caso, el principal cuidado que ha asumido es seguir las indicaciones de las autoridades al pie de la letra.

Sin embargo, su rutina diaria se vio afectada con las medidas de sana distancia adoptadas por la sociedad. Un ejemplo es que se suspendieron las reuniones del grupo de auto apoyo para personas con VIH y cualquier plática.

"Estamos hasta cierto punto en cuarentena, trabajar en casa y tratar de salir lo menos posible, con el lavado de mano, usar cubrebocas y hasta en cierto momento, seguir las indicaciones, pero no de forma alarmante"

A la par de estas medidas, el sistema de Salud igual regularizó las dotaciones de tratamiento y se les extendió el beneficio de adelantar por tres meses la entrega de terapias a personas con VIH.

"Van a su consulta, y les dan su medicamento y dos frascos más, en la Secretaría de Salud, en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), para tres meses, pero es para personas indetectables y bien apegadas a sus tratamientos"

Además, a otros, con carga viral y CD4, se les posterga la realización de sus estudios a modo de no exponerlos ante un crecimiento de los casos en Veracruz.

"En este momento hay abasto, no hemos tenido conocimiento de una receta sin surtir y no sabremos que vaya a pasar más adelante, que no vayan a llegar los medicamentos, están contemplados, pero no hemos llegado a esto"

A las personas en alerta por la pandemia, les recomendó no entrar en psicosis, sino seguir las recomendaciones y no creer en las redes sociales, "porque hay cosas que no tienen ni pies ni cabezas, pero nos ponen los pelos de punta inmediatamente", aconsejó.

En su caso, a Alejandro le diagnosticaron la enfermedad del VIH en tiempos cuando nada se sabía de esta.

"Son tantísimos años que se me olvidó, a mí me lo detectaron hace 34 a 35 años en 1984, y a grandes rasgos, en esos años no había tratamiento o conocimientos sobre la situación del VIH y cuando me dan el diagnóstico me dijeron: tienes SIDA y te vas a morir", relató.

A partir de ese entonces inició un duelo anticipado, y la falta de medicamentos e investigación provocaba en ese entonces una alta mortandad de personas con una expectativa de un año de vida.

"Han pasado 35 años y aquí seguimos con altas y bajas y ´te va cayendo el 20´ porque ya no te mueres, entonces me dije, algo está pasando aquí"

Tras el diagnóstico desalentador comenzó a recibir medicamentos y "a cerrarse a la vida", tomar los medicamentos y pensar a futuro.

"No pensar que esto es el fin. Ahora te dicen 'vamos a iniciar tratamiento' y tienes esa ventaja, porque hay más tratamiento, más estudios, más conocimientos", explicó.

El inicio es de temor, es moverse en lo desconocido, pero "te va cayendo el veinte, quiero vivir mucho, hasta tener una vida normal, como la de cualquier gente".

Sin embargo, advirtió que hoy aumentan los casos en jóvenes y, por lo tanto, ello evidencia una falta de seriedad de la población ante los diagnósticos.

RECONOCEN ACCIONES

Por su parte, el enlace del Grupo Multisectorial VIH-SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Martha Patricia Ponce Jiménez, reconoció que el Sector de Salud sí adoptó acciones entre la población con VIH para prevenir la enfermedad por coronavirus.

Aunque en este caso, las acciones no son "tan conocidas", y en un primer escenario, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (Censida) dictó lineamientos para la atención de los usuarios de los Capasits.

Indicó que, entre las medidas asumidas, se suspendieron las tomas de carga viral CD4 en las personas sin detectar el virus, para evitar aglomeraciones y en el caso de los pacientes estables acudan a su cita con medidas de sana distancia de 2 metros entre ellos y que acudan solos.

"Si van con acompañantes que requieran de él, los van a tener que esperar afuera de las clínicas de atención para no aglomerar y a los médicos se les pide que agilicen las consultas, y a las personas indetectables también", mencionó.

Además, se les rebasó la dotación de medicamento para dos o tres meses a los usuarios del Capasits, sumado a que solo operan cinco en el estado y atienden a pacientes de las zonas rurales.

"Otra medida es que, aunque no está comprobado científicamente, las embarazadas y menores de cinco años, que son un grupo vulnerable de VIH, se está pidiendo que sean considerados grupos en riesgo ante el coronavirus", planteó.

Ponce Jiménez agregó que, a los migrantes en tránsito en el país, se les proporcionará su medicamento para el VIH por parte de la Secretaría de Salud.

Indicó que estas medidas son oficiales, pero por el carácter del interés de esta solo se dirige al sector de la población, directamente afectada.

En el caso de la seguridad social aportada por el IMSS y el ISSSTE, por el momento los pacientes deberán acudir cada mes por su medicamento.

"A la gente se le está dando tres recetas, y no van a pasar con el médico, sino que van a ir directamente a la farmacia", indicó.

Observó que no todas las personas tienen acceso a las recetas resurtibles computarizadas, por lo que tienen que acudir con la versión digital de la prescripción manual.

"¿Qué nos preocupa un poco, o un tanto? es que, en algunas regiones del país, (Servicios de Salud de) Pemex sigue con problemas de desabasto, es decir, que no les da para tres meses sino para un mes, y dos, nos preocupa que pueda haber una crisis en un determinado momento de desabasto en el IMSS o en el Sector Salud"

Por lo que aseguró que esto implicaría no solo en garantizar el abasto actual de los pacientes ya detectados, sino en los nuevos casos que se pudieran dar.

Dijo que espera que el sector salud pueda estar preparado para una contingencia que enfrentaría el estado, y un desabasto consecuente.

"Que la gente no deje de tomar su medicamento, porque se ha visto que la gente que tiene un sistema inmunológico alto, protegido y en buenas condiciones, en el caso de las personas con VIH, que es indetectable, va a tener las mismas condiciones de contagio de una persona en las mismas condiciones, pero sin VIH"

Dijo que con el pasar de los años en el tema de la pandemia, las situaciones no mejoran, o en todo caso, empeoran.

"Estamos estancados, pero siempre en los primeros lugares. Somos tercer lugar en casos acumulados de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), segundo lugar en casos acumulados de VIH, primer y segundo lugar en nuevos casos de VIH y SIDA y anualmente hemos estado así por varios años".

Además, Veracruz es el estado que más mujeres con VIH tiene en el escenario nacional y entre los primeros estados con más niños que nacen con VIH. Es primer lugar en mortalidad femenina a causa de VIH y primer lugar de mortandad materna de mujeres con esa enfermedad.

"Es decir, un año más, seguimos reprobados, insisto, no logramos bajar el tono de los focos rojos", alertó.

Enfatizó que, si las medidas se aplican tal cual, y el personal de Salud está capacitado, "vamos a sobrevivir sin mayores problemas", pronosticó.

A la población con VIH les recomendó respetar las medidas de prevención ante el coronavirus y lo más importante: no salir.

"No hay que olvidar que buena parte de la gente con VIH que se atiende en la SS, un 50 por ciento es gente ya rural, o de poblaciones indígenas, pero además muy pobre, entonces no tengo la calidad moral de pedir que no salgan de sus casas"

De ser necesario salir, pidió asumir, sin pretexto, las recomendaciones ante el COVID-19, no solo los pacientes con VIH sino la población en general.

